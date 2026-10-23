온유가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

온유가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

우즈가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

그룹 샤이니의 멤버 온유가 16년 전 성시경에게 딱밤을 때렸던 일화를 떠올리며 사과한다.23일 방송되는 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 샤이니 온유, 우즈, 아이브 리즈, NCT WISH가 출연한다.이날 성시경은 16년 전 KBS 예능 프로그램에서 온유에게 딱밤을 맞았던 과거를 떠올린다. 당시 영상을 함께 지켜보던 온유는 "아직도 진땀이 난다. 죄송하다"며 사과한다.온유는 최근 발매한 신보에서 지코, 유주와 협업한 경험도 이야기한다. 그는 "다른 작업 방식에 좋은 영향을 받았다"고 밝힌다. 이어 지코와 함께한 곡의 킬링 파트 챌린지를 선보이고 성시경과 관객들도 이에 동참한다.이어 등장한 우즈는 록 음악을 선보이며 무대를 연다. 평소 노래방을 자주 찾는다는 그는 "그저께도 노래방에 갔다"고 말한다. 현장에서는 나얼과 백지영의 노래를 원키로 소화한다. 또한 "공부하듯 노래 연습을 하고 있다"며 최근 곡 작업을 함께한 이승철에게 배운 보컬 노하우도 공개한다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr