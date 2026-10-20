배우 염승이가 숏드라마 '광안: 세자의 여자'에서 중전 역을 맡아 성준과 대립한다./사진=인연엔터테인먼트

배우 염승이가 숏드라마 '광안: 세자의 여자'에서 중전 역을 맡아 성준과 대립한다./사진=인연엔터테인먼트

배우 염승이가 숏드라마 '광안: 세자의 여자'에서 중전 역을 맡아 성준과 대립한다.오는 22일 공개되는 '광안: 세자의 여자'는 동명의 웹툰 '광안'을 원작으로 한 작품이다. 미친 눈을 가진 자라는 뜻에서 '광안'이라 불리는 세자 이현(성준 분)과 그를 암살하기 위해 궁에 들어온 자객 은우(츄 분)의 이야기를 그린 궁중 로맨스다.염승이는 극 중 어린 아들의 안위와 자신의 권력을 지키려는 중전을 연기한다. 궁중 권력을 쥔 중전은 세자 이현을 끊임없이 감시하고 견제하는 인물이다. 겉으로는 우아하고 품위 있는 모습을 유지하지만, 권력을 지키기 위해서라면 냉정한 판단도 마다하지 않는다.특히 중전은 세자 이현과 대립하며 궁중 암투의 한 축을 담당한다. 아들을 보호하려는 모성애와 권력을 놓지 않으려는 욕망이 공존하는 캐릭터로, 염승이가 이번 작품에서 어떤 모습을 보여줄지도 관전 요소다.염승이는 이번 작품을 통해 본격적인 사극 연기에 도전한다. 앞서 연극 '쉬어매드니스', 웹드라마 '가두리횟집', tvN '금주를 부탁해', '내일도 출근!', 영화 '지하 아이돌', '와이프' 등에 출연했다.한편 '광안: 세자의 여자'는 오는 22일 오후 5시 레진스낵에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr