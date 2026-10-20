이진희가 영화 '수능, 출제의 비밀'(감독 이용재)에서 수능 출제위원으로 변신한다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 이진희가 영화 '수능, 출제의 비밀'(감독 이용재)에서 베테랑 수능 출제위원으로 변신한다.오는 28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 수능 출제를 위해 40일간 외부와 격리되는 출제 본부에 합류한 지방 소도시 국어 교사 맹보람(이선빈 분)이 문제를 만드는 과정에서 겪는 일을 그린 코미디 영화다. 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호 등이 출연한다.이진희는 극 중 국어 교사 강지혜 역을 맡았다. 강지혜는 수능 출제에 다섯 차례 참여한 인물로, 오랜 경험을 바탕으로 출제 과정의 세부 사항까지 확인하는 출제위원이다. 이진희는 원칙을 중시하고 이성적으로 판단하는 강지혜의 성격을 연기로 표현할 예정이다.이진희는 최근 드라마와 영화를 오가며 작품 활동을 이어가고 있다. 지난 9일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서는 구서대학교 병원 마취과 교수 조원진 역으로 출연 중이다. 자신의 원칙과 신념을 지키는 의사 역에 이어 이번 영화에서는 수능 출제 경험이 많은 국어 교사를 연기한다.그동안 이진희는 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다', '다 이루어질지니', JTBC '마이 유스', ENA '착한 여자 부세미', KBS 2TV '은애하는 도적님아' 등 여러 작품에 참여했다. 장르가 다른 작품에서 다양한 인물을 연기해온 그는 이번 영화에서도 기존 배역과는 다른 모습을 보여줄 예정이다.'수능, 출제의 비밀'은 제31회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-파노라마' 섹션에 초청돼 관객들과 먼저 만났다. 오는 28일 전국 극장에서 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr