사진=박경혜 유튜브

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배우 박경혜가 다이어트 후 가을 먹방에 나섰다.18일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '가을 제철 코스와 가을 나이트 루틴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박경혜는 제작진과 함께 제철 새우를 먹기 위해 노량진수산시장을 찾았다. 회를 포장해 한강에서 즐기는 '회크닉'까지 계획했지만, 출발부터 비가 내려 날씨를 살폈다.시장에서는 처음 만난 상인에게 새우를 구입했다. 박경혜는 여러 가게를 비교하거나 흥정하는 일을 잘하지 못한다며 "저 그냥 믿어버린다"고 털어놨다. 상인이 새우를 권하자 곧바로 마음이 기울었다고 설명해 웃음을 안겼다.새우튀김과 오징어튀김도 놓치지 않았다. 튀김을 좋아한다는 박경혜는 다이어트 때문에 마음껏 먹지 못했겠다는 제작진의 말에 "저 진짜 오늘 고삐 풀어버려요"라고 선언했다. 그러면서 "사실 그렇게까지 하지도 않았긴 해. 먹으면서 하긴 했다"고 덧붙였다.제작진은 그동안 먹고 싶은 음식 대신 두부와 달걀, 쉐이크, 두유 등을 먹지 않았느냐고 말했다. 박경혜는 그 음식들도 좋아한다면서도 눈앞의 튀김에 기대감을 드러냈다.새우는 절반을 회로, 나머지는 구이로 주문했다가 계획을 바꿨다. 새우회를 직접 까서 먹어야 한다는 설명에 "어떻게 까먹지? 나 모르는데"라며 당황한 것. 결국 "다 구이로 바꿔주실 수 있어요?"라고 부탁했다.튀김을 먼저 먹은 두 사람은 정작 새우구이가 나오자 속도가 느려졌다. 박경혜는 "큰일입니다. 튀김 너무 많이 먹었어요"라며 배부름을 호소했다. 회를 추가로 먹기 어려워지자 '회크닉' 대신 디저트를 즐기는 '디크닉'(디저트 피크닉)으로 일정을 변경했다.디저트를 포장하러 간 카페 앞에서는 영어 간판을 읽는 대처법으로 웃음을 자아냈다. 영어 상호를 읽기 어려울 때 모른다고 하는 대신 잘 보이지 않는 것처럼 말하면 된다는 농담이었다. 박경혜는 "스펠링을 잘 못 읽는다"며 제작진이 알려준 방법을 자신도 써야겠다고 말했다.한강에서는 누텔라 바나나 크로플을 먹으며 여유를 즐겼다. 박경혜는 바나나가 다이어트 식품이라며 장난스럽게 먹방을 이어갔다. 하지만 비둘기들이 가까이 다가오자 "나한테 와서 앉을까 봐요. 제가 동상인 줄 알고"라며 경계했다. 결국 크로플을 서둘러 먹고 상자를 닫아 웃음을 더했다.박경혜는 최근 서울드라마어워즈 시상식 드레스를 입기 위해 "5일 만에 2kg을 뺐다. 엄청 열심히 뺐다"고 다이어트 사실을 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr