27기 정숙, 결혼 임박했나…남친과 보홀서 럽스타그램

'나는 SOLO' 27기 정숙이 남자친구와 필리핀 보홀 여행을 즐겼다.27기 정숙은 최근 자신의 SNS를 통해 남자친구와 함께한 보홀 여행 사진을 공개했다.공개된 사진 속 정숙은 남자친구와 나란히 앉아 거울 셀카를 찍고 있다. 정숙은 핑크색 셔츠와 짧은 반바지를 입고 편안한 휴양지 패션을 선보였다. 모자와 선글라스까지 착용해 자연스러운 매력을 더했다.특히 남자친구는 정숙에게 얼굴을 가까이 기댄 채 다정한 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 서로 밀착한 모습으로 달달한 연애 분위기를 자아냈다.정숙의 늘씬한 각선미도 눈길을 끈다. 짧은 하의에 슬리퍼를 매치한 정숙은 꾸미지 않은 듯한 여행 패션으로도 남다른 비율을 뽐냈다.한편 정숙은 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 27기에 출연했다. 당시 경북 포항에 거주하며 이차전지 관련 회사에 근무한다고 밝혀 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr