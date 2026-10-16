김혜은이 '나를 충전해줘'에서 수단과 방법을 가리지 않는 인물을 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

김혜은이 '나를 충전해줘'에서 수단과 방법을 가리지 않는 인물을 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김혜은이 '나를 충전해줘'에서 아들의 후계자 자리를 위해 수단과 방법을 가리지 않는 인물을 연기했다.김혜은은 지난 9일 공개된 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에서 백호랑(김영광 분)의 고모이자 TS 호텔 사장 백경진 역을 맡았다. '나를 충전해줘'는 동명의 웹소설을 원작으로, 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 로맨스를 그린 작품이다.김혜은이 연기한 백경진은 아들 최도윤(정재광 분)을 TS 그룹의 후계자로 만들기 위해 애쓰는 인물이다. 자신의 뜻대로 일이 풀리지 않으면 주변 사람들에게 화를 내고, 원하는 것을 얻기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는다.백경진은 "너 나 잠 못 자는 거 몰라? 디카페인 플리즈!"라고 소리치며 커피잔을 던져 깨뜨렸다. 비서에게 짜증을 내던 그는 어머니이자 TS 그룹 회장인 공만설(김미경 분)에게 전화가 걸려 오자 곧바로 말투를 바꿨다. 김혜은은 상대방에 따라 태도를 달리하는 백경진의 모습을 과장된 영어 발음과 표정으로 표현했다.백경진이 어머니에게 인정받지 못해 쌓아온 감정을 나타내는 장면도 그려졌다. 그는 아들의 승계 문제에 집착하면서도 정작 자신은 어머니의 신뢰를 얻지 못했다는 생각에 괴로워했다.백경진은 어머니를 향해 "어떻게 강아지만도 못해? 죽은 아들내미보다 내가 못 미더워?"라며 서운함을 표현했다. 이후 오랫동안 참아온 감정을 쏟아내며 분노했다. 김혜은은 목소리를 높이다가도 눈빛이 흔들리는 모습을 통해 어머니의 인정을 바라는 백경진의 심정을 나타냈다.김혜은은 이번 작품에서 아들의 성공을 위해 주변 사람들을 몰아붙이는 모습부터 어머니에게 인정받고 싶어 하는 딸의 모습까지 연기했다. 평소에는 거침없는 태도를 보이지만 가족 앞에서는 자신의 감정을 숨기지 못하는 백경진의 성격을 그려냈다.'나를 충전해줘'는 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개된 지 이틀 만인 지난 11일부터 4일 연속 넷플릭스 TV쇼 부문 월드와이드 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr