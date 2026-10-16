김준호가 백두산 온천에서 둘째에 관한 이야기가 나오자 당황했다. / 사진제공=E채널, 채널S

김준호가 백두산 온천에서 둘째에 관한 이야기가 나오자 당황했다. / 사진제공=E채널, 채널S

'독박투어' 김준호가 백두산 온천에서 둘째에 관한 이야기가 나오자 당황했다.오는 17일 방송되는 E채널·채널S 예능 '끝까지 간다! 독박투어' 20회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 중국 연길 여행 중 백두산 온천 호텔을 방문하는 모습이 공개된다.다섯 사람은 백두산 천지에 오르기 전날 자작나무 숲에 있는 호텔로 이동한다. 숙소를 예약한 장동민은 "여기만 100% 백두산 천연 온천수로 온천을 하는 곳"이라고 설명했다. 이후 실내 온천탕에 들어간 멤버들은 "물이 진짜 좋다", "피부가 미끌미끌해진다"며 만족했다. 홍인규는 "나중에 가족들과 꼭 다시 오고 싶다"고 말했다.이어 멤버들은 야외 온천탕으로 자리를 옮겼다. 장동민은 "백두산 화산 열로 지하수가 끓으면서 생긴 게 바로 이 온천수"라며 온천수의 특징을 소개했다. 그러면서 "백두산이 정기가 어마어마한 산이다. 다 같이 정기 받자"고 제안했다.이에 유세윤은 김준호를 향해 "그럼 이 정기 받아서 준호 형 둘째 생기는 거야?"라고 물었다. 김준호는 "지금 (첫째) 임신 중인데, 둘째를 가질 수가 있어?"라며 당황했다. 유세윤은 "아하~ 그럼 둘째는 우선 예약"이라고 말을 바꿔 웃음을 자아냈다.'끝까지 간다! 독박투어' 20회는 오는 17일 오후 9시 E채널과 채널S에서 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr