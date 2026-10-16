홍진영, 퍼스트클래스 탔나…명품백 들고 공항서 인증샷

가수 홍진영이 해외 공연을 마치고 귀국길에 올랐다.홍진영은 최근 자신의 SNS에 "공연 끝. 이제 밥 먹고 한국 가자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 홍진영은 공항에서 휴대전화를 확인하고 있다. 검은색 목폴라에 가죽 재킷을 걸친 홍진영은 긴 생머리와 앞머리로 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.특히 홍진영이 서 있는 장소가 눈길을 끈다. 그의 뒤편에는 'FIRST CLASS(퍼스트클래스)'와 'BUSINESS CLASS(비즈니스클래스)'라고 적힌 안내판이 자리하고 있다. 퍼스트클래스와 비즈니스클래스 승객을 위한 탑승구 앞에서 촬영한 사진인 만큼 홍진영이 어떤 좌석을 이용했을지 관심이 쏠린다.홍진영은 한 손에 휴대전화를, 다른 손에는 탑승 관련 서류로 보이는 종이를 들고 있다. 고가의 명품 브랜드 제품으로 보이는 휴대전화 케이스 역시 눈길을 끈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr