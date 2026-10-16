그룹 플레어 유 / 사진=YTN 방송 화면 캡처

그룹 플레어 유(FLARE U)가 컴백 활동 중 뉴스 프로그램에 출연해 일일 기상캐스터로 나섰다.플레어 유의 최립우와 강우진은 지난 15일 방송된 YTN '뉴스NOW' 날씨 코너에 출연했다. 두 사람은 가을 날씨를 전하고 설악산, 치악산, 덕유산, 북한산 등 국내 주요 산의 단풍 시기를 맞히는 OX 퀴즈에도 참여했다.방송에서는 지난 14일 발매한 두 번째 미니앨범 'LOVEHOOD'(러브후드)의 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와(Bloom)'도 소개했다. 멤버들은 이 곡을 "꽃처럼 피어나는 청춘의 순간을 노래한 곡"이라고 설명했다. 이어 손끝으로 꽃잎이 피어나는 모습을 표현한 안무를 직접 선보였다.최립우는 방송을 마친 뒤 "생방송이라 너무 떨렸지만 신곡과 날씨를 전달할 수 있어서 뜻깊었다"고 소감을 전했다.이번 출연은 새 앨범의 콘셉트와도 연결된다. 'LOVEHOOD'는 맑은 날 갑자기 내리는 여우비처럼 예상치 못하게 찾아온 첫사랑을 주제로 한 앨범이다.플레어 유는 앨범 발매일인 지난 14일 에버랜드에서 버스킹 공연을 열고 신곡 무대를 공개했다. 이어 15일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악방송 활동에 들어갔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr