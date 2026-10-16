서동주가 시험관 시술 과정에서 겪은 좌절과 죄책감을 털어놨다./사진=SNS

서동주가 시험관 시술 과정에서 겪은 좌절과 죄책감을 털어놨다./사진='서동주의 또.도.동'

변호사 겸 방송인 서동주(43)가 3년째 이어오고 있는 시험관 시술 과정에서 겪은 좌절과 죄책감을 털어놨다.지난 15일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '임신을 준비하면서 서동주가 죄책감을 내려놓기까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서동주는 "공난포가 나와도 다음에는 난자가 하나라도 나오고 그랬는데 이번에는 두 번 연달아 공난포였다"며 "어저께는 실망이 좀 컸다"고 고백했다. 이어 "개천절 연휴로 병원이 쉬면서 배란 상태를 확인하지 못했다. 인공수정도 안 된다고 하더라. 차라리 자연 임신을 시도해보라고 했는데, 자연 임신이 되면 그게 또 무슨 기적이겠냐"고 씁쓸한 마음을 표했다.공난포(Empty Follicle)는 시험관 아기 시술 과정에서 초음파상 난포는 정상 크기로 자라 보이지만, 채취 시술 시 난포액 안에 난자가 들어있지 않고 비어 있는 상태를 뜻한다. 주로 난소 기능 저하나 호르몬 반응 문제 등으로 발생한다.두 달 연속 공난포를 겪으며 밀려온 자책감도 솔직하게 고백했다. 서동주는 "사실 3월부터 거듭난 삶을 살고 있다. 그전까지는 잠도 잘 안 자고 매일 커피와 빵을 먹고, 몸에 안 좋다는 건 다 먹으면서 영양제도 안 챙겨 먹는 엉망인 삶을 살았다"고 털어놨다.그는 "시험관을 준비한 지 3년째이고 곧 4년 차가 된다. '3년 전에 커피를 끊었으면 지금 임신이 됐을 수도 있고, 잠을 잘 잤으면 달라졌을까'라는 죄책감을 갖기 시작하면 스스로가 너무 밉다"고 속내를 밝혔다.임신을 위해 평소 신념까지 내려놓은 근황도 덧붙였다. 서동주는 "한약의 효능을 믿지 않고 약재를 삶은 것보다 집에서 샐러드를 먹는 게 낫다고 생각할 정도로 꽉 막힌 사람이었다"며 "그런데 경주까지 가서 한약을 지어 먹고 매일 챙겨 먹는 내 모습을 보며 정말 절실하구나 느꼈다. 평소 마시던 커피나 탄산음료 대신 대추차나 생강차를 7개월째 챙겨 마시고 있다"고 설명했다.서동주는 슬픔에 매몰되지 않겠다는 다짐을 전했다. 그는 "자책하는 시간에 뭐 하나라도 찾자는 생각이 든다"며 "내 삶은 이미 맛있는 완벽한 홀케이크다. 아이는 마지막 토핑 같은 것이라 없어도 충분히 가치 있다. 너무 집착하고 연연하지 않으려 한다"고 담담하게 마음을 다잡았다.서동주는 고(故) 서세원과 서정희의 딸로, 지난해 6월 4세 연하의 엔터테인먼트 업계 종사자와 재혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr