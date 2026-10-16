남편 온주완이 찍어줬나…10세 연하 방민아, 야외 테라스서 커피 한 잔

그룹 걸스데이 출신 배우 방민아가 결혼 후 여유로운 일상을 공개했다.방민아는 최근 자신의 SNS에 "처음 가보는 동네, 처음 보는 공연"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 방민아는 야외 테라스가 마련된 카페에서 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 베이지색 재킷을 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 방민아는 수수하면서도 청순한 매력을 자랑했다.특히 방민아는 두 손을 턱 아래에 가지런히 모은 채 사랑스러운 포즈를 취하고 있다. 화려한 메이크업 없이도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다.한편 방민아의 남편은 10세 연상의 배우 온주완이다. 두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'에서 처음 인연을 맺었으며, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회한 뒤 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr