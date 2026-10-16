박성광의 아내 이솔이가 카메라를 바라보고 있다. / 사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 암에 대한 소신을 전했다.한 화장품 브랜드가 1992년부터 진행했던 유방암 종식 캠페인에 참석한 모습. 이솔이는 "종식을 위한 염원을 담는다"며 핑크 리본이 새겨진 노리개를 만들었다.특히 그는 "겪어본 사람만이 깊이 공감할 수 있겠지만"이라며 "내가 아는 모든 사람은 겪지 않길 바란다"고 덧붙이기도 했다.한편 이솔이는 박성광은 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr