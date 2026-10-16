안선영이 과거 연애 시절을 떠올렸다. / 사진='안선영의 이중생활' 유튜브 캡처

안선영이 과거 연애 시절을 떠올렸다. / 사진='안선영의 이중생활' 유튜브 캡처

방송인 안선영이 과거 연애 시절 상대에게 집착했던 순간을 떠올렸다.지난 15일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '맵다 매워 수위 조절 실패한 매운맛 연애 고민상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다.안선영은 사소한 다툼 후 하루 이틀씩 말을 하지 않는 회피형 남편 때문에 스트레스를 받는다는 2년 차 아내의 사연을 접했다. 그는 "내가 제일 힘들어하는 타입"이라며 공감했다.이어 자신의 과거 연애 경험담을 꺼내놨다. 안선영은 "나는 싸운 건데 얘는 3개월 연락 안 받더니 결혼 날 잡았다"며 "이 친구가 전화를 안 받으면 100통씩 했다"고 밝혔다. 그는 "입장 바꿔 생각해 보면 이 친구는 나의 열정이 너무 부담스러웠을 것"이라며 "첫 남자친구랑 뭐든지 얘랑 다 하고 싶었다"고 말했다. 이어 "얘는 이미 8년 사귄 여자친구가 내 앞에 있었고 이미 그 여자친구랑 지지고 볶고 다 해봐서 독립적인 여성을 바랐던 것 같다"고 추측했다.안선영은 "좋아도 얘를 찾고 슬퍼도 얘를 찾고 다 쏟아부으니까 이 친구를 회피형으로 만들었던 것 같다"며 "타협하는 게 중요하다. 죽어도 넘어가면 안 되는 최소한의 경계선은 서로 지켜주는 게 맞는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다. 이어 "회피형이 회피 동굴에 들어갔을 때 그 시간을 나를 위해서 써라"며 "상대가 돌아왔을 때 아무렇지 않게 반갑게 맞아주면 더 매력 있게 느낄 것"이라고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr