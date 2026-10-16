방송인 안선영이 과거 연애 시절 상대에게 집착했던 순간을 떠올렸다.
지난 15일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '맵다 매워 수위 조절 실패한 매운맛 연애 고민상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 안선영은 사소한 다툼 후 하루 이틀씩 말을 하지 않는 회피형 남편 때문에 스트레스를 받는다는 2년 차 아내의 사연을 접했다. 그는 "내가 제일 힘들어하는 타입"이라며 공감했다.
이어 자신의 과거 연애 경험담을 꺼내놨다. 안선영은 "나는 싸운 건데 얘는 3개월 연락 안 받더니 결혼 날 잡았다"며 "이 친구가 전화를 안 받으면 100통씩 했다"고 밝혔다. 그는 "입장 바꿔 생각해 보면 이 친구는 나의 열정이 너무 부담스러웠을 것"이라며 "첫 남자친구랑 뭐든지 얘랑 다 하고 싶었다"고 말했다. 이어 "얘는 이미 8년 사귄 여자친구가 내 앞에 있었고 이미 그 여자친구랑 지지고 볶고 다 해봐서 독립적인 여성을 바랐던 것 같다"고 추측했다.
안선영은 "좋아도 얘를 찾고 슬퍼도 얘를 찾고 다 쏟아부으니까 이 친구를 회피형으로 만들었던 것 같다"며 "타협하는 게 중요하다. 죽어도 넘어가면 안 되는 최소한의 경계선은 서로 지켜주는 게 맞는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다. 이어 "회피형이 회피 동굴에 들어갔을 때 그 시간을 나를 위해서 써라"며 "상대가 돌아왔을 때 아무렇지 않게 반갑게 맞아주면 더 매력 있게 느낄 것"이라고 조언했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 15일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '맵다 매워 수위 조절 실패한 매운맛 연애 고민상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 안선영은 사소한 다툼 후 하루 이틀씩 말을 하지 않는 회피형 남편 때문에 스트레스를 받는다는 2년 차 아내의 사연을 접했다. 그는 "내가 제일 힘들어하는 타입"이라며 공감했다.
이어 자신의 과거 연애 경험담을 꺼내놨다. 안선영은 "나는 싸운 건데 얘는 3개월 연락 안 받더니 결혼 날 잡았다"며 "이 친구가 전화를 안 받으면 100통씩 했다"고 밝혔다. 그는 "입장 바꿔 생각해 보면 이 친구는 나의 열정이 너무 부담스러웠을 것"이라며 "첫 남자친구랑 뭐든지 얘랑 다 하고 싶었다"고 말했다. 이어 "얘는 이미 8년 사귄 여자친구가 내 앞에 있었고 이미 그 여자친구랑 지지고 볶고 다 해봐서 독립적인 여성을 바랐던 것 같다"고 추측했다.
안선영은 "좋아도 얘를 찾고 슬퍼도 얘를 찾고 다 쏟아부으니까 이 친구를 회피형으로 만들었던 것 같다"며 "타협하는 게 중요하다. 죽어도 넘어가면 안 되는 최소한의 경계선은 서로 지켜주는 게 맞는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다. 이어 "회피형이 회피 동굴에 들어갔을 때 그 시간을 나를 위해서 써라"며 "상대가 돌아왔을 때 아무렇지 않게 반갑게 맞아주면 더 매력 있게 느낄 것"이라고 조언했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT