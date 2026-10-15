사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 현숙이 방송 종영 후 단아한 원피스 차림의 근황을 공개했다.33기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "단아하게 입어봄 Un look elegante"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 현숙은 흰색 테이블 앞에 앉아 펜을 들고 서류를 내려다보며 미소 짓고 있다. 차분한 분홍색 원피스에 검은색과 아이보리색 배색이 들어간 리본 장식이 더해져 단정한 분위기를 자아낸다. 앞머리를 가지런히 내리고 뒷머리를 묶은 헤어스타일이 부드러운 인상을 돋보이게 한다.이어진 사진에서 33기 현숙은 한 손으로 컵을 들어 올린 채 고개를 살짝 숙이고 있다. 테이블 위에 다른 팔을 편안하게 올린 모습으로 입가에 번진 은은한 미소가 눈길을 끈다. 둥근 목선과 허리 부분에 들어간 배색 장식이 원피스의 깔끔한 실루엣을 강조한다.또 다른 사진에서 33기 현숙은 작은 조명들이 반짝이는 흰색 커튼 앞에 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 한 손을 얼굴 옆에 가볍게 댄 채 다리를 교차한 포즈가 사랑스러운 분위기를 더한다. 무릎 아래로 내려오는 분홍색 원피스에 검은색 스타킹을 매치해 여성스럽고 단아한 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 33기 현숙은 몸을 살짝 옆으로 돌리고 한 손바닥을 위로 펼쳐 보이며 미소 짓고 있다. 자연스럽게 떨어지는 원피스의 치마 라인과 허리를 감싼 배색 장식이 어우러져 단정한 매력을 살렸다. 밝게 웃는 표정과 가지런한 앞머리가 한층 귀여운 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "이쁘고 귀염귀염해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "웃으니 넘 보기 좋아용", "와 몇키로 빼셨나요", "이쁘고 귀엽고 사랑스럽기까지" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 현숙은 최근 종영한 ENA·SBS Plus '나는솔로' 모태솔로 특집에 출연했다. 최종 선택에서 영수의 선택을 받았지만 현숙은 최종 선택을 하지 않았다. 이후 진행된 라이브 방송에서 33기 현숙은 방송 보다 살이 확 빠지고 밝아진 표정을 가진 근황을 공개해 놀라움을 자아냈다. 아울러 33기 현숙은 SNS를 통해 방송 출연 소감을 전하며 자신의 언행을 돌아보고 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr