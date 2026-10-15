배우 이규한과 가수 솔비가 평생을 약속했다. / 사진=솔비 SNS

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가수 솔비(43)와 배우 이규한(47)의 결혼 소식이 전해진 가운데, 솔비가 심경을 전했다.솔비는 15일 자신의 인스타그램에 "제 인생에 중요하고 행복한 소식을 여러분께 전하게 됐다"면서 "인생의 동반자를 만나 함께 내일을 그려가게 됐다"고 결혼을 발표했다.솔비는 "두 사람이 함께 만들어가는 모든 순간을 감사하고 소중히 여기며, 우리라는 삶의 작품을 완성해 나가겠다"고 전했다.이날 오전 솔비의 소속사 지안캐슬은 "솔비와 이규한이 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 밝혔다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구 시즌3'(이하 '오만추3')에 출연한 바 있다. 최종회에서 솔비는 이규한을 선택했지만, 이규한은 솔비와 손을 잡지 않았다. 그러나 약 1년 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.한편 솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔했다. 이후 솔로 가수와 방송 활동을 병행했으며, 2010년부터는 미술을 시작해 현재 화가로도 활약 중이다. 이규한은 1996년 드라마 '스타트'로 데뷔했다. 이후 '사랑과 성공', '내 이름은 김삼순', '케세라세라', '그대 웃어요', '우아한 가', '선배, 그 립스틱 바르지 마요', '지옥에서 온 판사', '은애하는 도적님아' 등 다양한 작품에 출연했다.안녕하세요 솔비예요.제 인생에 중요하고 행복한 소식을여러분께 전하게 됐습니다.제가 인생의 동반자를 만나함께 내일을 그려가게 됐어요.두 사람이 함께 만들어가는 모든 순간을감사하고 소중히 여기며우리라는 삶의 작품을 완성해 나가겠습니다♡많이 응원해주세요♡정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr