A2O LITE / YouTube 'NEON' 공식 MV 캡처

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더가 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)가 데뷔와 동시에 음원 차트 1위 자리에 올랐다.A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'(니온)은 14일 오후 11시 멜론 메인 차트인 '톱100' 정상을 차지했다. 13일 오후 6시 음원을 낸 지 약 29시간 만의 기록이다. 'NEON'은 줄곧 1위 자리를 지키던 그룹 아이들 전소연의 '퇴사할게여'를 제치고 올라섰고, 15일 오전 8시까지도 1위 자리를 지키고 있다.2021년 8월 멜론 차트 개편 이후 신인 그룹이 데뷔곡으로 단기간에 '톱100' 1위를 달성한 사례는 손에 꼽힌다. 24시간 누적 이용량과 최근 1시간 이용량을 함께 반영하는 현행 집계 체계상, 단순 팬덤 화력이나 단발성 화제성만으로는 차트 꼭대기에 닿기 어렵다는 분석이 나온다.가요계에서는 A2O LITE가 숏폼 중심의 짧은 호흡 대신 음악적 전개와 무대 완성도를 전면에 내세운 점을 인기 요인으로 꼽는다. 이들의 음악이 완전히 새로운 문법을 제시한 것은 아니다. 과거 SM엔터테인먼트 시절 친숙하게 접했던 스타일에 가깝다. 최근 몇 년 사이 찾아보기 힘들었던 '정통 K팝'이 돌아와 각광받고 있다는 분석이다.실제로 'NEON'은 3분대의 길이에 묵직한 베이스 라인과 리듬, 댄스 브레이크 구간, 세밀하게 쌓아 올린 아카펠라 화음을 눌러 담았다. 이수만 프로듀서가 확립했던 SMP(SM Music Performance)의 뼈대 위에 프로듀서 유영진과 미국 프로듀서 뎀 조인츠(Dem Jointz)가 협업해 사운드를 구축했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr