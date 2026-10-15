이은지가 캐스팅에서 탈락한 뒤 쿨한 척했던 경험을 털어놨다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처

이은지가 캐스팅에서 탈락한 뒤 쿨한 척했던 경험을 털어놨다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처

개그우먼 이은지가 방송 캐스팅에서 탈락한 뒤 열등감을 숨기기 위해 쿨한 척했던 경험을 털어놨다.지난 14일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '누가찌품'에서는 댄서 리정이 게스트로 출연했다. 출연진은 '질투와 열등감'을 주제로 대화를 나눴다.이은지는 과거 여성 예능인들로만 구성된 리얼 버라이어티 프로그램이 제작된다는 소식을 접하고 내심 출연을 기대했던 당시를 회상했다. 그는 "매니저가 '출연 얘기 중인 것 같던데 확실한 건 아니다. 고정 멤버를 얘기 중인 것 같다'고 하자 '내가 됐으면 좋겠다'고 생각했다"고 설명했다. 하지만 얼마 지나지 않아 최종 불발됐다는 소식을 듣게 됐다.이은지는 "매니저가 '그거 우리는 안 할 것 같다'고 하더라"며 "사실 내가 안 된 건데 그때 '그래 어차피 나랑 그런 거 안 맞아'라며 쿨한 척 대꾸했다"라고 밝혔다. 그는 "나한테 안 들어온 건데 괜히 '나랑 안 맞는다'라는 식으로 얘기했다"고 말했다. 그러면서도 "근데 만약에 그 프로그램이 실제 방송으로 나온다면 열등감 때문에 차마 못 볼 것 같다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr