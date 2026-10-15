이은지가 캐스팅에서 탈락한 뒤 쿨한 척했던 경험을 털어놨다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처
이은지가 캐스팅에서 탈락한 뒤 쿨한 척했던 경험을 털어놨다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처
개그우먼 이은지가 방송 캐스팅에서 탈락한 뒤 열등감을 숨기기 위해 쿨한 척했던 경험을 털어놨다.

지난 14일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '누가찌품'에서는 댄서 리정이 게스트로 출연했다. 출연진은 '질투와 열등감'을 주제로 대화를 나눴다.
이은지가 캐스팅에서 탈락한 뒤 쿨한 척했던 경험을 털어놨다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처
이은지가 캐스팅에서 탈락한 뒤 쿨한 척했던 경험을 털어놨다. / 사진='여의도 육퇴클럽' 유튜브 캡처
이은지는 과거 여성 예능인들로만 구성된 리얼 버라이어티 프로그램이 제작된다는 소식을 접하고 내심 출연을 기대했던 당시를 회상했다. 그는 "매니저가 '출연 얘기 중인 것 같던데 확실한 건 아니다. 고정 멤버를 얘기 중인 것 같다'고 하자 '내가 됐으면 좋겠다'고 생각했다"고 설명했다. 하지만 얼마 지나지 않아 최종 불발됐다는 소식을 듣게 됐다.

이은지는 "매니저가 '그거 우리는 안 할 것 같다'고 하더라"며 "사실 내가 안 된 건데 그때 '그래 어차피 나랑 그런 거 안 맞아'라며 쿨한 척 대꾸했다"라고 밝혔다. 그는 "나한테 안 들어온 건데 괜히 '나랑 안 맞는다'라는 식으로 얘기했다"고 말했다. 그러면서도 "근데 만약에 그 프로그램이 실제 방송으로 나온다면 열등감 때문에 차마 못 볼 것 같다"라고 덧붙였다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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