그룹 노을 강균성이 10월 14살 연하의 배우 유하진과 백년가약을 맺는다. / 제공 사진
그룹 노을 강균성이 10월 14살 연하의 배우 유하진과 백년가약을 맺는다. / 제공 사진
그룹 노을의 멤버 강균성이 14세 연하 배우 유하진과 결혼을 결심하게 된 사연을 공개한다.

14일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 박준금, 김영철, 함은정, 강균성이 출연하는 '관리의 신' 특집으로 꾸며진다.

이날 강균성은 오는 30일 결혼을 앞둔 소감과 함께 예비 신부와의 인연을 털어놓는다. 두 사람이 처음 만난 것은 9년 전으로, 당시 몇 차례 식사를 하며 서로에게 호감을 느꼈지만 14세의 나이 차이가 부담으로 작용해 관계가 이어지지 못했다고 설명한다.

이후 별다른 연락 없이 SNS를 통해 근황만 확인하던 두 사람은 9년 만에 뜻밖의 계기로 재회했다. 강균성의 지인이 좋은 사람을 소개해 주겠다고 나섰는데, 그 상대가 과거 인연이 있었던 유하진이었던 것. 다시 만난 두 사람은 자연스럽게 가까워졌고 올해 2월 중순부터 교제를 시작해 결혼까지 약속하게 됐다.
강규성이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC
강규성이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC
강균성은 과거 방송에서 혼전순결에 대한 신념을 밝혀 화제를 모았던 일도 언급한다. 그는 "자신의 가치관을 온전히 지키지 못했던 시기가 있었다"고 인정하면서도 "결혼할 사람을 만난 뒤에는 다시 그 신념을 지키고 싶어졌다"고 전한다. 이어 강균성은 "예비 신부 역시 같은 생각을 가지고 있었기에 가능했다"고 덧붙인다.

결혼식을 오후 7시에 진행하기로 한 이유도 밝힌다. 강균성은 이른 시간부터 예식을 준비하면 정작 결혼식이 끝난 뒤 체력이 떨어질 수 있다는 점을 고려했다고 설명한다. 이어 결혼식 이후의 신혼 계획까지 공개해 출연진의 관심을 모은다.

'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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