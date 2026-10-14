그룹 노을 강균성이 10월 14살 연하의 배우 유하진과 백년가약을 맺는다. / 제공 사진

강규성이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 노을의 멤버 강균성이 14세 연하 배우 유하진과 결혼을 결심하게 된 사연을 공개한다.14일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 박준금, 김영철, 함은정, 강균성이 출연하는 '관리의 신' 특집으로 꾸며진다.이날 강균성은 오는 30일 결혼을 앞둔 소감과 함께 예비 신부와의 인연을 털어놓는다. 두 사람이 처음 만난 것은 9년 전으로, 당시 몇 차례 식사를 하며 서로에게 호감을 느꼈지만 14세의 나이 차이가 부담으로 작용해 관계가 이어지지 못했다고 설명한다.이후 별다른 연락 없이 SNS를 통해 근황만 확인하던 두 사람은 9년 만에 뜻밖의 계기로 재회했다. 강균성의 지인이 좋은 사람을 소개해 주겠다고 나섰는데, 그 상대가 과거 인연이 있었던 유하진이었던 것. 다시 만난 두 사람은 자연스럽게 가까워졌고 올해 2월 중순부터 교제를 시작해 결혼까지 약속하게 됐다.강균성은 과거 방송에서 혼전순결에 대한 신념을 밝혀 화제를 모았던 일도 언급한다. 그는 "자신의 가치관을 온전히 지키지 못했던 시기가 있었다"고 인정하면서도 "결혼할 사람을 만난 뒤에는 다시 그 신념을 지키고 싶어졌다"고 전한다. 이어 강균성은 "예비 신부 역시 같은 생각을 가지고 있었기에 가능했다"고 덧붙인다.결혼식을 오후 7시에 진행하기로 한 이유도 밝힌다. 강균성은 이른 시간부터 예식을 준비하면 정작 결혼식이 끝난 뒤 체력이 떨어질 수 있다는 점을 고려했다고 설명한다. 이어 결혼식 이후의 신혼 계획까지 공개해 출연진의 관심을 모은다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr