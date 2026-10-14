배우 김용지가 지난 11일 비연예인 일본인과 백년가약을 맺었다. / 사진=김용지 SNS

사진=김용지 SNS

결혼 발표 없이 백년가약을 맺은 배우 김용지가 결혼 소감을 전했다.김용지는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "저는 이제 유부입니다🦦 축하해주셔서 감사합니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김용지가 지난 11일 한옥을 배경으로 한 야외 공간에서 웨딩마치를 올리고 있는 모습. 특히 얼굴이 알려지지 않았던 일본인 비연예인 신랑의 알굴도 이번에 오픈해 눈길을 끌었다.해당 게시물에는 당시 하객으로 참석했던 배우 김고은이 "사랑한당"이라며 짧고도 진한 애정이 묻어나는 댓글을 달기도 했다.한편 김용지는 1991년생으로 올해 36세다. 2015년 광고 모델로 데뷔한 뒤 2018년 tvN 드라마 '미스터 션샤인'에서 호타루 역을 맡으며 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 OCN '왓쳐', '모두의 거짓말', SBS '더 킹: 영원의 군주' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr