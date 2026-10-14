배우 이준혁이 '로또 1등도 출근합니다' 촬영 기간 실제로 로또에 당첨된 사실을 밝혔다./사진제공=에이스팩토리

배우 이준혁이 '로또 1등도 출근합니다' 촬영 기간 실제로 로또에 당첨된 사실을 밝혔다./사진제공=티빙

배우 이준혁이 '로또 1등도 출근합니다' 촬영 기간 실제로 로또에 당첨된 사실을 밝혔다. 당첨 금액은 5000원으로, 작품과 같은 상황이 벌어지길 기대하며 복권을 구매했다고 털어놨다.13일 서울 삼청동의 한 카페에서 티빙 '로또 1등도 출근합니다' 종영을 기념해 이준혁과 만났다. '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 뒤, 사직서 대신 당첨금 13억원을 품고 이전과는 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁은 극 중 홍성인터내셔널 팀장 공은태 역을 맡았다.이준혁은 평소 로또를 구매하느냐는 질문에 "원래는 안 사는데 이번 작품을 하면서 계속 샀다"고 답했다. 이어 "작품을 촬영하는 도중 실제로 로또에 당첨되면 얼마나 웃길까 싶었다. 그런 기사가 나면 재미있을 것 같아서 샀는데 아쉽게도 당첨되지 않았다"고 말했다.그러면서 "5000원은 당첨됐다"며 웃었다. 그는 "실제로 1등에 당첨됐다면 '로또 1등' 출연하더니 진짜 로또 1등에 당첨됐다'는 기사가 나지 않겠나. 얼마나 웃겼을까 싶다"며 "그렇게 됐다면 당첨금은 전부 기부했어야 했을 것 같다"고 덧붙였다.로또에 당첨되지 않았다면 공은태가 어떤 삶을 살았을 것 같냐는 질문에도 답했다. 그는 "은태는 일을 좋아하고 잘하는 사람이기 때문에 결국 행복해질 방법을 찾았을 것"이라며 "그 과정에서 고생도 많이 하고 힘든 순간도 겪었겠지만 어떻게든 이겨내려고 노력했을 것 같다"고 말했다.이준혁은 "드라마에서는 그 과정을 단축해서 보여준 것 같다. 현실에서는 행복을 찾아가는 데 더 오랜 시간이 걸리지 않겠나"라고 말했따. 이어 "은태라면 어떤 방향으로든 방법을 찾아 나갔을 것"이라고 덧붙였다.로또 당첨 이후에도 평소처럼 출근하는 공은태의 모습에는 공감했다고 밝혔다. 이준혁은 "현실에서도 어떤 일이 잘됐다고 해서 다음 날 삶이 갑자기 달라지는 건 아니지 않나. 결국 다시 일하러 간다"고 설명했다. 이어 "나 역시 좋은 일이 생겼다고 크게 달라지는 성격은 아니다. 그런 점에서 은태와 비슷하다고 느꼈고 몰입도 잘됐다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr