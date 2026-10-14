모델 심하은이 거울 속 자신을 카메라에 담고 있다. / 사진=심하은 SNS

전 축구 국가대표 선수 이천수의 아내이자 모델 심하은이 조리원 혜택 연루 11개월 만에 계약 성사 이야기를 꺼냈다.심하은은 지난 13일 자신의 인스타그램을 통해 남산의 한 호텔에 갔던 일화를 풀었다.그는 "뭐더라, 남산 어느 호텔에 가면 금 기운이 강해서 계약 성사가 잘 된다는 얘기 있었잖아요"라며 "한두 달 전에 아이들이랑 재미 삼아 다녀왔다"고 전했다.이어 그는 "그런데 웬걸, 바로 다음 날 차 사고가 났다. 멀쩡하던 핸드폰은 갑자기 터치가 안 됐다"고 밝혔다.그러면서 "물론 재미로 하는 이야기지만, 아무래도 저는 금 기운과는 인연이 아닌 걸로~🙅‍♀️😂"라고 덧붙였다.앞서 지난해 11월 한 연예 매체는 산후조리원 '동그라미' 파산 사태를 언급하며 심하은의 이름을 꺼냈다. 해당 매체는 "심하은이 2016년부터 이 조리원에서 월급을 받았고, 조리원은 이천수·심하은 부부에게 법인차량을 내줬다"고 했다. 또 "2017~2018년에는 월세 260만원이 심하은 계좌로 이체된 기록도 있다"고 주장했다.한편 이천수는 심하은과 2012년 결혼해 슬하에 2013년 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr