그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 스포티파이에서 누적 50억 스트리밍을 넘어섰다.14일 스포티파이 집계에 따르면 '아리랑'은 올해 발매된 앨범 가운데 가장 많은 스트리밍을 기록했다. 2위인 올리비아 로드리고의 정규 3집 'you seem pretty sad for a girl so in love'보다 약 20억 회 많은 수치다.앨범에 수록된 14개 트랙은 모두 개별 스트리밍 2억 회를 돌파했다. 성덕대왕신종의 종소리를 담은 인터루드 'No. 29'도 포함된 기록이다. 타이틀곡 'SWIM'은 누적 10억 스트리밍 돌파를 앞두고 있다.지난 3월 20일 발매된 '아리랑'은 방탄소년단이 약 3년 9개월 만에 선보인 앨범이다. 발매 첫날 스포티파이에서 1억 1000만 회 이상 재생됐으며, 수록곡 14곡이 모두 '데일리 톱 송 글로벌' 차트 1위부터 14위까지 차지했다. 'SWIM'은 이날 약 1400만 회의 스트리밍으로 1위에 올랐다.'아리랑'은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서도 3주 연속 1위를 기록했다. 그룹 앨범이 해당 차트에서 3주 연속 정상을 차지한 것은 2012년 멈포드 앤 선즈의 'Babel' 이후 처음이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr