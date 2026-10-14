윤남노가 6년 전에 연인과 결별했다고 알렸다. / 사진=텐아시아 DB

윤남노가 6년 전 연인과 결별 후 솔로 생활을 이어가고 있다고 밝혔다./사진제공=KBS

셰프 윤남노가 6년 전 연인과 결별 후 솔로 생활을 이어가고 있다고 밝혔다.지난 13일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들' 330회에는 웹툰작가 김풍과 윤남노가 게스트로 출연했다.이날 윤남노는 마지막 연애를 묻는 질문에 "연애를 안 한 지 오래됐다. 6년 정도 됐다"고 밝혔다. 이어 셰프라는 직업적 특성 탓에 연애를 이어가기 어려웠던 과거를 돌아봤다.윤남노는 "요리사 생활을 하면서 다 차였다. 특히 12월에 차였다"며 "요리사는 연말이 가장 바쁘고 크리스마스 때 무조건 일해야 한다. 모두가 연인을 만날 때 여자친구는 요리사인 남자친구를 만나지 못해 외로움을 느끼고 다른 친구들과 비교하게 되더라. 결국 늘 이별 통보를 받았다"고 설명했다.소개팅에 대한 부담감도 고백했다. 김풍이 "승무원 친구가 딱 찍어서 윤남노를 만나고 싶다고 소개팅을 요청한 적이 있다"고 말하자, 윤남노는 "낯가림이 심해 소개팅을 단 한 번도 해본 적이 없다. 처음 만나면 무슨 얘기를 해야 할지 첫마디조차 어렵고 무섭다"며 만남을 거절했던 이유를 밝혔다.식당에서 겪은 대시 일화도 전했다. 윤남노는 "혼자 국밥에 소주를 마시고 있는데 맞은편 여성 손님이 대뜸 '저 어때요?'라고 물어봤다"며 "따뜻할 때 국밥을 먹어야 하는데 당황스러웠다. 다른 일행에게 양해를 구했지만 분위기가 이어져 결국 이어폰을 끼고 급히 먹고 나온 적이 있다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr