배우 이민정이 아들의 학원 생활을 공개했다.
13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 초딩아들 용돈 정하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이민정은 아들 준후 군의 용돈을 정하기 위해 상점들을 방문하던 중 사교육 관련 질문을 받았다. 그는 "농구랑 수학 학원 하나 말고는 안 다닌다"고 밝혔다. 학원 일정을 추가하기보다 아들이 새 학기에 적응할 시간을 주고 있다고. 이민정은 "자기 스케줄이 생기면 하려고 아무것도 안 하고 있긴 하다. 아직은 적응도 해야 하니까"라고 설명했다.
준후 군이 직접 배우고 싶다고 말한 것은 드럼이었다. 이민정은 "저번에 자기가 드럼 배우고 싶다고 그랬다"며 아들의 새로운 관심사를 전했다. 그는 "드럼 멋있을 것 같은데. 물론 배워놓으면 너무 좋을 것 같긴 하다"고 긍정적인 반응을 보였다.
다만 집에서 연습할 수 있을지는 고민이었다. 이민정은 "집에서 연습할 수도 없고 층간소음 때문에 좀 힘들지 않을까요?"라며 "모르겠다"고 말했다. 악기를 배우는 것과 별개로 연습 환경까지 고려하는 모습을 보였다. 이민정은 11살 아들의 용돈을 주 4만원으로 결정했다. 용돈 이야기가 나오자 자신의 어린 시절도 떠올렸다. 제작진이 초등학교 때 얼마를 받았는지 묻자 이민정은 "열 살이 넘어서 키도 조금 크고 힘이 생겼을 때 엄마의 설거지를 대신해 주면 용돈을 받았다"고 밝혔다.
설거지를 마치면 받는 돈은 2000~3000원이었다. 이민정은 "그때는 할머니도 계셔서 우리 가족이 밥을 다 먹고 나면 적어도 한 시간 정도 노동해야 했다"고 회상했다. 이어 "악착같이 모았다"고 강조했다.
이민정은 "준후한테 그걸 시키면 과연 그릇이 괜찮을까?"라며 설거지보다 그릇의 안전을 먼저 걱정해 웃음을 자아냈다.
한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 2015년 아들 준후 군, 2023년 딸 서이 양을 얻었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 초딩아들 용돈 정하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이민정은 아들 준후 군의 용돈을 정하기 위해 상점들을 방문하던 중 사교육 관련 질문을 받았다. 그는 "농구랑 수학 학원 하나 말고는 안 다닌다"고 밝혔다. 학원 일정을 추가하기보다 아들이 새 학기에 적응할 시간을 주고 있다고. 이민정은 "자기 스케줄이 생기면 하려고 아무것도 안 하고 있긴 하다. 아직은 적응도 해야 하니까"라고 설명했다.
준후 군이 직접 배우고 싶다고 말한 것은 드럼이었다. 이민정은 "저번에 자기가 드럼 배우고 싶다고 그랬다"며 아들의 새로운 관심사를 전했다. 그는 "드럼 멋있을 것 같은데. 물론 배워놓으면 너무 좋을 것 같긴 하다"고 긍정적인 반응을 보였다.
다만 집에서 연습할 수 있을지는 고민이었다. 이민정은 "집에서 연습할 수도 없고 층간소음 때문에 좀 힘들지 않을까요?"라며 "모르겠다"고 말했다. 악기를 배우는 것과 별개로 연습 환경까지 고려하는 모습을 보였다. 이민정은 11살 아들의 용돈을 주 4만원으로 결정했다. 용돈 이야기가 나오자 자신의 어린 시절도 떠올렸다. 제작진이 초등학교 때 얼마를 받았는지 묻자 이민정은 "열 살이 넘어서 키도 조금 크고 힘이 생겼을 때 엄마의 설거지를 대신해 주면 용돈을 받았다"고 밝혔다.
설거지를 마치면 받는 돈은 2000~3000원이었다. 이민정은 "그때는 할머니도 계셔서 우리 가족이 밥을 다 먹고 나면 적어도 한 시간 정도 노동해야 했다"고 회상했다. 이어 "악착같이 모았다"고 강조했다.
이민정은 "준후한테 그걸 시키면 과연 그릇이 괜찮을까?"라며 설거지보다 그릇의 안전을 먼저 걱정해 웃음을 자아냈다.
한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 2015년 아들 준후 군, 2023년 딸 서이 양을 얻었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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