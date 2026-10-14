사진=텐아시아DB

사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 아들의 학원 생활을 공개했다.13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 초딩아들 용돈 정하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 아들 준후 군의 용돈을 정하기 위해 상점들을 방문하던 중 사교육 관련 질문을 받았다. 그는 "농구랑 수학 학원 하나 말고는 안 다닌다"고 밝혔다.학원 일정을 추가하기보다 아들이 새 학기에 적응할 시간을 주고 있다고. 이민정은 "자기 스케줄이 생기면 하려고 아무것도 안 하고 있긴 하다. 아직은 적응도 해야 하니까"라고 설명했다.준후 군이 직접 배우고 싶다고 말한 것은 드럼이었다. 이민정은 "저번에 자기가 드럼 배우고 싶다고 그랬다"며 아들의 새로운 관심사를 전했다. 그는 "드럼 멋있을 것 같은데. 물론 배워놓으면 너무 좋을 것 같긴 하다"고 긍정적인 반응을 보였다.다만 집에서 연습할 수 있을지는 고민이었다. 이민정은 "집에서 연습할 수도 없고 층간소음 때문에 좀 힘들지 않을까요?"라며 "모르겠다"고 말했다. 악기를 배우는 것과 별개로 연습 환경까지 고려하는 모습을 보였다.이민정은 11살 아들의 용돈을 주 4만원으로 결정했다. 용돈 이야기가 나오자 자신의 어린 시절도 떠올렸다. 제작진이 초등학교 때 얼마를 받았는지 묻자 이민정은 "열 살이 넘어서 키도 조금 크고 힘이 생겼을 때 엄마의 설거지를 대신해 주면 용돈을 받았다"고 밝혔다.설거지를 마치면 받는 돈은 2000~3000원이었다. 이민정은 "그때는 할머니도 계셔서 우리 가족이 밥을 다 먹고 나면 적어도 한 시간 정도 노동해야 했다"고 회상했다. 이어 "악착같이 모았다"고 강조했다.이민정은 "준후한테 그걸 시키면 과연 그릇이 괜찮을까?"라며 설거지보다 그릇의 안전을 먼저 걱정해 웃음을 자아냈다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 2015년 아들 준후 군, 2023년 딸 서이 양을 얻었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr