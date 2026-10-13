사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 배우 이동준이 26억원짜리 집을 공개하며 조카 송진우에게 반값 할인을 제안했다.13일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 송진우와 일본인 아내 미나미가 외삼촌 이동준을 만났다.이날 이동준은 아들 이일민과 함께 조카 부부를 맞았다. 그는 "이왕 왔으니까 집 구경시켜 줄까?"라며 "여기는 내가 사는 곳이 아니라 게스트하우스"라고 소개했다.이일민은 게스트하우스로 사용하게 된 이유를 밝혔다. 그는 "원래 이 집이 팔려야 하는데 팔리지 않고 있다. 그래서 지금 이 집을 판매 중"이라고 설명했다.송진우는 "옆 건물까지 다 삼촌이 하는 거 아니냐"고 물었다. 스튜디오에서는 이동준이 해당 단지를 분양하고 있으며, 공개한 집은 모델하우스 역할도 하고 있다고 부연했다.이동준은 "일단 집 구경을 해봐라. 마음에 들어야 흥정을 하는 거 아니냐"며 매매를 권했다. 그는 "원래 이 집이 26억원짜리인데 이왕 왔으니까 싸게 줄게"라며 "너한테는 할인해 줄게, 50%"라고 말했다.이를 지켜보던 출연진은 "조카한테 약간 팔려고 하는 것 같은데?"라고 반응했다. 송진우는 "원래 사기꾼들이 그러지 않냐? 아니, 삼촌이 그렇다는 게 아니라"라며 "뭔가 쓱 들어오는 게 범상치 않지 않냐"고 농담해 웃음을 안겼다.집 안에는 대리석 거실과 세컨드 주방, 야외 테라스 등이 마련돼 있었다. 이동준은 공간을 차례로 보여주며 "아이들 학교도 차로 5분 거리"라고 강조했다.미나미는 "내가 운전면허증이 있는데 차가 없다. 삼촌 차 몇 대 있느냐"고 물었다. 이동준이 세 대라고 답하자 집에 이어 차량 이야기까지 나왔다. 이동준은 "차는 중고 시장에 알아보겠다"며 "조카니까 전세도 가능하다"고 말했다.조카 부부가 "차와 전세 다 해달라", "80% 할인을 해달라"고 요구하자 이동준은 "내가 손해를 너무 많이 본다. 그럴 거면 그냥 들어와 살아라"고 외쳐 웃음을 자아냈다.이동준이 제작하고 출연한 영화 '클레멘타인'에 대한 이야기도 이어졌다. 52억원의 제작비를 투입했지만 흥행에 실패한 작품이다. 송진우는 "저거 하느라 강남 아파트도 팔았다"고 밝혔다.이동준은 영화에 출연했던 송진우의 부모님을 언급하며 "네 엄마, 아빠가 출연 안 했어야 쫄딱 망하지 않았을 텐데"라며 "돈 주고 제대로 배우 써야 했는데 돈 아끼려다가"라고 농담했다.송진우가 "금전적으로 망하긴 했지만 그래도 사람들의 인식은 있지 않냐. 평점 9점이 넘던데"라고 말하자 이동준은 "다시 보면 내가 만든 영화지만 참 이상하게 만들었다"고 자평했다. 그러면서도 "지금 후회는 안 한다. 이동준 하면 '클레멘타인', 망했어도 그만큼 유명해졌다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr