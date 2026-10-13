사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

사진=황보라 유튜브

배우 황보라가 둘째를 바라는 소원을 적었다가 친정어머니의 핀잔을 들었다.13일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '황혼육아에 지친 친정 부모님 모시고 데이트하다 펑펑 울어버린 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 아들 우인이의 육아를 도와주는 부모님과 창경궁 야연을 찾았다. 그는 "최근에 저희 엄마 아빠 치매 검사도 하고 아기 봐주시느라 너무 고생 많이 하셔서 우리 가족 추억 남겨두고 싶어서 오게 됐다"고 설명했다.공연에 앞서 가족은 소원나무에 각자의 소원을 적었다. 황보라는 '둘째 기원'이라는 문구를 써 나무에 걸었고, 아버지도 같은 소원을 빌었다.하지만 어머니의 반응은 달랐다. 그는 "둘째 기원하면 누가 키우라고 둘째를 또 낳으려고 하는 거냐"고 말했다. 손주를 돌보고 있는 어머니가 육아 문제를 꺼내자 황보라는 "아니, 기분 좋게 왔는데. 내 소원도 못 적냐. 소원도 엄마한테 막 얘기하고 적어야 하냐"고 투덜거렸다.둘째를 두고 티격태격하던 모녀는 기념사진을 찍을 때는 미소를 지어 웃음을 안겼다. 이후 연회가 시작되자 황보라는 무대에 올라 부모님을 위해 준비한 편지를 읽었다.황보라는 "흰머리가 늘고 예전 같지 않은 체력으로 우인이를 돌봐주시는 우리 엄마 아빠를 보면서 마음이 무너진다"고 밝혔다. 어머니의 일기장을 보고 눈물을 흘렸던 사연도 전했다.그는 "어느 날 엄마 일기장에 적힌 '내 모든 영혼을 갈아서 우인이를 돌본다. 우인아, 할미 전화는 꼭 받아야 해'라는 글을 읽고 한참 울었다"고 털어놨다.부모님이 자신을 키우며 감내했던 일들도 떠올렸다. 황보라는 "어려운 형편에서도 당신들은 못 입고 못 먹어도 외동딸 하나만큼은 세상에서 가장 귀하게 키워주셨다"며 "자식을 낳고서야 부모 마음을 조금이나마 알 것 같다"고 말하다 눈물을 쏟았다.결혼 당시 부모님이 사위에게 전했던 말도 언급했다. 그는 "'너희가 힘들고 지칠 때 우리는 작은 마을의 큰 느티나무 같은 부모가 되어주겠다'는 그 약속 잊지 않겠다"고 말했다.황보라는 "엄마 아빠, 이제는 우리가 당신들의 큰 느티나무가 되어드리겠다. 그러니 오래오래 우리 곁에 머물러 달라. 내 목숨보다 당신 두 분을 사랑한다"고 마음을 전했다.행사가 끝난 뒤 부모님의 장수사진을 확인하면서도 눈물을 보였다. 황보라는 "너무 늙었어, 엄마 아빠가. 이 정도 아니었다. 흰머리도 너무 심하고, 원래 안 이러는데"라며 "속상하다. 안 찍을걸"이라고 말했다.한편 황보라는 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 차현우(본명 김영훈)와 결혼해 슬하에 아들 우인이를 두고 있다. 현재 둘째를 갖기 위해 시험관 시술을 준비 중이며, 최근 황보라 어머니는 황혼 육아로 인한 심리적, 육체적 부담으로 인한 중증 우울증 진단을 받은 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr