사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 아들 준후 군의 용돈을 일주일에 4만원으로 정했다.13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 초딩아들 용돈 정하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 아들의 용돈을 정하기 위해 평소 소비 패턴과 실제 지출 규모를 살펴봤다. 준후 군에게 전화가 걸려오자 희망하는 용돈 액수부터 물었다.준후 군은 "한 달에 10만원"이라고 답한 뒤 "그것보다 조금 더 넉넉했으면 좋겠다"고 말했다. 이민정은 "엄마가 이것저것 따져보고 남으면 네가 하고 싶은 걸 할 수 있게끔 계산해 보겠다"고 답했다. 통화를 마치며 이민정이 "사랑한다"고 말하자 준후 군도 "나도 사랑한다"고 화답했다.이민정은 아들이 사용 중인 용돈 카드도 소개했다. 그는 "준후랑 나랑 아빠랑 연동돼 있다. 쓰면 다 나온다"며 "엄마, 아빠한테 어디서 얼마 썼는지 뜬다"고 설명했다. 남편 이병헌과 함께 아들의 카드 사용 내역을 확인할 수 있다는 것.부모 모두 용돈을 보낼 수 있다는 점도 언급했다. 이민정은 "송금을 양쪽에서 할 수 있다"며 준후 군 친구의 어머니에게 추천받아 용돈 카드를 만들어줬다고 밝혔다.적정 금액을 정하기 위해 직접 아들의 하굣길을 따라가기도 했다. 이민정은 준후 군이 자주 찾는 편의점과 분식집, 타코 가게 등을 차례로 방문했다. 아들이 평소 먹는 음식과 간식 가격을 확인한 그는 예상보다 높은 물가에 놀라움을 보였다.학용품점에서는 준비물 구매 방식도 바꾸기로 했다. 이민정은 "그동안 준후가 본인에게 필요한 걸 직접 사지 않고 나와 같이 가서 샀다"며 "내가 돈을 냈으니까 얼마인지 본인은 모르고 있다"고 말했다.앞으로는 준후 군이 필요한 준비물을 용돈으로 직접 구매하도록 하겠다는 계획이다. 다만 아들의 지출을 확인하러 들어간 이민정이 자신의 쇼핑에 더 빠져드는 모습으로 웃음을 안겼다.방문 일정을 마친 이민정은 음식과 간식, 준비물 등에 들어갈 비용을 계산했다. 단순히 쓰고 끝내는 돈이 아니라, 아껴서 원하는 물건을 살 수 있는 여유도 고려했다.그는 "한 달에 자기가 아껴서 뭐 하나 살 수 있는 정도로 용돈을 준다고 치면"이라며 적정 액수를 고민했다. 최종적으로 준비물 비용과 주말 지출까지 포함해 일주일에 4만원을 주기로 결정했다. 이민정은 "부족하면 다시 나오자"고 덧붙이며 용돈 정하기를 마무리했다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했다. 2015년 아들 준후 군, 2023년 딸 서이 양을 얻어 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr