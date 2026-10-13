사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 34기 출연자 영철과 광수, 순자가 숙소 식재료와 생필품을 구매하기 위해 마트로 향하며 남다른 팀워크를 자랑했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 34기_불닭 하나를 향한 순자의 여정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 영철과 광수, 순자 세 사람은 장보기를 위해 마트로 출발 전 아침 메뉴인 콩나물국과 저녁 바비큐를 위한 식재료 리스트를 의논했다.숙소에서 장을 보기 전 콩나물국과 제육볶음 등 구체적인 메뉴를 논의할 때 순자는 적극적으로 의견을 내며 필요한 식재료를 꼼꼼히 체크했다. 영철은 단백질 음료 구매를 제안하며 멤버들의 의견을 모았고, 광수와 순자는 필요한 조리 도구와 식재료를 체크하며 출발 채비를 마쳤다.마트에 도착한 세 사람은 역할을 분담하여 효율적으로 장을 봤다. 영철은 전체적인 리스트를 점검하고 항목을 체크하는 반장 역할을 수행하며 필요한 물품 수량을 조절하고 전반적인 과정을 이끌었다.광수는 10명이 넘는 인원을 고려해 양파, 사과, 참외 등 채소와 과일을 풍족하게 카트에 담았다. 순자는 옆에서 삼겹살과 목살, 만능 소스 등을 함께 고르고 예산과 인원수를 고려해 의견을 나누며 실질적인 조수 역할을 충실히 해냈다.장보기 막바지에는 순자의 개인적인 요청이 눈길을 끌었다. 순자는 먹고 싶었던 불닭볶음면을 장바구니에 넣고 싶다는 의사를 밝혔다.영철과 광수의 배려로 불닭볶음면 2개를 추가하게 된 순자는 아이처럼 기뻐하며 솔직한 매력을 발산했다. 세 사람은 쌀과 물, 쓰레기 봉투 등 필수품까지 모두 챙긴 뒤 영수증을 확인하고 무거운 짐을 옮기며 유쾌한 장보기를 성공적으로 마무리했다.한편 34기 순자는 다둥이 특집에서 'K-장녀' 모습을 제대로 보여줄 것을 예고해 기대를 모으고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr