사진=한그루 유튜브

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배우 한그루가 고화질 화면에 드러나는 모공과 피부 결에 대한 고민을 털어놨다.13일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '모공부터 피부 요철까지! 가을 맞이 피부과 관리'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한그루는 환절기 피부 관리를 위해 피부과를 방문했다. 그는 "저는 피부과를 주기적으로 밥 먹듯이 드나드는 편"이라며 "솔직히 요즘 TV 화면이 너무 화질이 좋아졌다"고 말했다.촬영 감독에게 "화질이 어떻게 된 것이냐"고 투덜거리기도 했다. 한그루는 "모공 하나하나까지 다 보인다. 그렇기 때문에 옛날에 '진짜 좀 대충 화장으로 커버하면 되지' 이게 안 된다"고 설명했다. 선명해진 화면 때문에 화장만으로 피부 고민을 가리기 어려워졌다는 것.계절이 바뀔 때마다 예민해지는 피부도 고민이었다. 그는 "환절기만 되면 피부가 예민하다. 잘 뒤집어진다. 알레르기도 좀 심하다"며 "요철같이 많이 올라온다. 피부 결을 개선하고 싶은 게 최고의 고민"이라고 밝혔다.상담에서는 오래된 피부 흔적에 대해서도 이야기했다. 한그루는 "어릴 때 태열이 있었는데 크게 늘어진 게 많다"며 모공에 대한 고민을 전했다. 사춘기 시절 뾰루지를 직접 짰던 경험도 털어놨다.그는 "사춘기 때 뾰루지가 났는데 내가 못 참고 짜서 아직도 있다"며 "그거는 화장으로 커버가 안 된다. 모공은 사시사철 고민"이라고 말했다. 환절기에 올라오는 요철뿐 아니라 과거부터 남아 있는 흔적까지 상담하며 개선하고 싶은 부분을 설명했다.한그루는 전문의와 상담을 거쳐 시술을 결정했다. 자신이 원하는 관리 방법을 찾자 적극적으로 질문하며 준비에 나섰다. 시술 전에는 세안으로 화장을 꼼꼼히 지웠고, 카메라가 얼굴 가까이 다가오자 질색하는 반응을 보여 웃음을 안겼다.통증에 대한 걱정도 드러냈지만 시술을 마친 뒤에는 만족감을 보였다. 얼굴 상태를 확인한 한그루는 "시술 직후인데 바로 외출해도 될 것 같다"고 말했다. 붉어진 정도를 살펴보며 "살짝 빨갛다"고 덧붙였다.다음 관리 일정도 곧바로 잡았다. 한그루는 "한 달 후에 와서 또 할 것"이라며 재방문 의사를 밝혔다. 모공과 피부 결에 대한 고민으로 병원을 찾은 그는 상담부터 세안, 시술 후 상태까지 공개했다.한편 한그루는 2015년 9세 연상의 비연예인 남성과 결혼해 쌍둥이 남매를 낳았으나 2022년 이혼했다. 현재 두 자녀를 홀로 양육하며 개인 유튜브 채널을 통해 일상을 전하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr