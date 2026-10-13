사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '풍자테레비'

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트렌스젠더 방송인 풍자가 40kg 감량 후 받은 성형수술과 억대 수술 비용을 공개했다.13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지. 성형비로 아파트 한 채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 풍자는 그동안 받은 성형수술 부위와 횟수를 털어놨다. 이마에 보형물을 넣었다는 그는 "보형물을 하면서 눈썹 뼈를 절삭했다. 보형물과 걸맞게 절삭을 했다"고 밝혔다.눈 수술은 총 네 차례 받았다고. 풍자는 "쌍꺼풀은 원샷원킬이었다"면서도 뒤트임 수술을 받기까지 여러 병원을 찾아다녔다고 설명했다. 그는 "병원 세 곳에서 퇴짜를 맞았다. 뼈랑 가까이 있어서 안 된다고 했다"며 "그러다 가능한 병원을 만났고 잘됐다"고 말했다.하지만 수술 후 눈매가 마음에 들지 않아 다시 병원을 찾았다. 풍자는 "계속 보니까 뭔가 살쾡이 같았다. 병원에 갔더니 듀얼트임을 추천했다"며 "처음에는 선해 보여서 만족도가 높았는데 바로 부작용이 왔다"고 고백했다.풍자는 당시 상태에 대해 "눈 밑 살이 말리기 시작했다. 눈을 뜰 수도 없고 안약을 달고 살았다"고 회상했다. 결국 하안검 수술까지 받으면서 눈 수술 횟수가 네 번으로 늘었다고 밝혔다.코 수술은 다섯 차례 받았다. 그는 "지금은 2~3년 전에 수술한 코"라며 "요즘 살을 확 빼고 있으니까 코가 달라진다. 사람들이 코를 다시 했냐고 많이 묻는다"고 전했다.치아와 잇몸에 대한 고민도 꺼냈다. 풍자는 "옛날 방송을 보면 웃을 때 잇몸이 절반이라 스트레스를 받았다"며 치아 수술을 받으면서 잇몸을 줄이는 수술도 함께 했다고 설명했다. 다만 결과에 대해서는 "만족하지는 않는다"고 말했다.가슴 수술과 턱 지방흡입은 각각 세 차례 받았다는 풍자는 최근 받은 미니 거상 수술도 처음 공개했다. 그는 "현재 촬영일 기준으로 40kg이 빠졌다. 살이 빠지면 어쩔 수 없이 피부가 늘어진다"며 "고민을 많이 하다가 미니 거상을 했다. 귀로만 살짝 당겼다"고 밝혔다.귀 주변 흉터를 보고 수술 사실을 알아보는 사람도 있었다고. 풍자는 "미니 거상을 하면서 눕는 김에 이중턱 근육도 묶었다"고 덧붙였다.여러 차례 재수술을 받으면서 지출한 비용도 상당했다. 풍자는 "재수술이 원래 더 비싼데 나는 재수술도 많이 했다"며 "가슴 재수술은 기본 1500만원이었다. 마지막 가슴 수술 비용은 1800만원이었다"고 털어놨다.전체 성형수술 비용을 묻자 풍자는 "우선 억은 넘는다. 최소 1억 5000만원은 들었을 것"이라고 추산했다. 수술과 별개로 들어간 시술 비용에 대해서도 "4000~5000만원 정도 되는 것 같다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr