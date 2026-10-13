배우 임시완과 설인아가 살인 용의자와 형사라는 상반된 관계로 로맨스 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

배우 임시완과 설인아가 살인 용의자와 형사라는 상반된 관계로 로맨스 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

배우 임시완과 설인아가 살인 용의자와 형사라는 상반된 관계로 로맨스 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

배우 임시완과 설인아가 살인 용의자와 형사라는 상반된 관계로 로맨스 호흡을 맞춘다.오는 19일 오후 8시 50분 첫 방송 되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 그린 작품이다.극 중 임시완은 재벌 3세 윤이준 역을, 설인아는 남장 수행비서로 잠입한 형사 강재희 역을 맡는다. 김정현은 태강그룹 법무팀 변호사 김시현으로, 연우는 회장 비서 이혜정으로 분해 또 다른 로맨스를 선보인다.네 배우는 각자의 캐릭터가 맺는 관계를 키워드로 설명했다. 임시완은 윤이준과 강재희의 관계를 '순수'라는 단어로 표현했다. 그는 "의아하게 들릴 수 있지만 이들이 처한 상황을 단순하게 바라보면 윤이준과 강재희는 절대 이어질 수 없는 관계라고 생각한다. 살인 용의자인 재벌가 후계자와 그를 의심하고 쫓는 형사라니, 얼마나 살 떨리는 조합인가"라고 말했다.임시완은 "하지만 이들의 관계가 어떤 형태이건 두 사람의 순수한 마음이 결국 사랑이라는 공통분모를 만들고 함께 존재할 수 있게 해주기 때문에 '순수'가 맞다고 생각한다"고 덧붙였다.설인아는 두 사람의 관계를 '의심에서 신뢰로'라고 정의했다. 그는 "윤이준과 강재희의 경우, 처음에는 서로를 믿을 수 없는 관계에서 시작하지만, 함께 여러 사건을 겪으면서 조금씩 상대를 이해하고 신뢰하게 된다. 그 변화가 윤이준과 강재희의 관계에서 가장 중요한 부분이라고 생각한다"고 설명했다.설인아는 "윤이준, 강재희 커플만의 매력으로 '반전'도 있다"며 "기존 로맨스에서 익숙하게 봐왔던 역할이 뒤바뀌는 순간들이 많이 있다"고 밝혔다. 그러면서 "강재희가 윤이준을 지켜주기도 하고, 오히려 강재희가 더 적극적으로 몸을 쓰는 장면이 있어서 그런 예상 밖의 케미스트리가 저희 커플만의 재미라고 생각한다"고 전했다.반면 김정현과 연우는 자신들이 연기하는 관계의 핵심으로 나란히 '어른'을 꼽았다. 김정현은 "김시현, 이혜정의 커플 키워드는 '어른 커플'"이라며 "윤이준과 강재희가 투덕거리면서 귀엽고 풋풋한 모습을 보여준다면 김시현과 이혜정은 조금 더 주변에서 실제로 볼 법하고 '우리도 그럴 수 있겠다' 싶은 현실적인 연애를 보여준다"고 말했다. 이어 "그런 점에서 조금 더 진하고 어른스러운 케미스트리를 보여드릴 수 있을 것 같다"고 자신했다.연우 역시 '어른 연애'를 키워드로 선택했다. 그는 "서로에게 끌리면서도 쉽게 휘둘리지 않고 능청스레 주고받는 모습에서 두 사람만의 매력이 느껴졌다"고 밝혔다. 이어 "윤이준과 강재희가 감정에 조금 더 솔직하고 직진하며 부딪히는 관계라면, 김시현과 이혜정은 서로 한마디씩 주고받는 티키타카와 여유로운 분위기가 매력적"이라고 설명했다.'나의 유죄인간'은 오는 19일 오후 8시 50분 첫 방송 되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr