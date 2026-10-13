사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 29기 정숙이 하와이 여행 중 화려한 호피무늬 원피스를 입고 세련된 미모를 뽐냈다.'나는솔로' 29기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 하얀 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정숙은 야자수가 늘어선 야외 공간에서 낮은 돌담에 걸터앉아 옆을 바라보고 있다. 검은색 반점이 들어간 아이보리색 홀터넥 롱 원피스를 입은 정숙은 어깨와 팔 라인을 드러내며 여성스러운 매력을 뽐냈다. 어깨까지 내려오는 단발머리에 붉은색 립 메이크업을 더했으며 검은색 로고가 돋보이는 흰색 샤넬 슬링백 슈즈로 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서 정숙은 같은 자리에 앉아 양손으로 돌담을 짚은 채 고개를 옆으로 돌리고 있다. 목 뒤로 묶인 홀터넥 디자인이 어깨선을 강조하며, 발목까지 내려오는 원피스 자락이 자연스럽게 흘러내려 우아한 분위기를 자아낸다. 옆에 놓인 작은 은색 체인백도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 정숙은 야경을 배경으로 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 단발머리를 자연스럽게 풀어 내린 정숙은 호피무늬 홀터넥 원피스 차림으로 또렷한 이목구비와 청순한 미모를 드러냈다.이를 본 팬들은 "와우", "늘 응원합니다", "호피 찰떡", "지나고나면 다 추억이쥬", "사진들이 넘 제 스타일", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.정숙은 최근 남편 영철과 함께한 하와이 여행 사진을 잇달아 공개하고 있다. 특히 정숙은 배멀미를 하는 적나라한 사진도 쿨하게 게시해 눈길을 끌었다.정숙과 영철은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 29기 연상연하 특집에서 서로를 최종 선택하며 인연을 맺었다. 방송 당시 이미 혼인신고를 마친 사실이 알려졌으며 지난 4월 결혼식을 올리고 정식 부부가 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr