사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 편안한 차림으로 바다와 도심을 오가는 일상을 공개했다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 나무 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 햇살이 비치는 잔디밭에서 휴대전화를 들고 화면을 바라보고 있다. 짙은 회색 크롭톱에 같은 색상의 하의를 매치한 문가영은 머리 위로 니트 소재의 후드를 덮어쓴 채 옆모습을 드러냈다. 허리 부분이 살짝 드러나는 편안한 차림에 길게 늘어뜨린 갈색 머리카락이 어우러져 자연스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 문가영은 바닷가와 고층 건물이 보이는 산책로에서 아이스 음료를 마시고 있다. 후드를 쓴 채 컵을 입가에 가져간 모습으로 옆으로 흘러내린 긴 머리카락과 차분한 눈빛이 청순한 매력을 더한다. 햇빛이 얼굴과 머리카락에 비치면서 또렷한 이목구비가 돋보인다.또 다른 사진에서 문가영은 실내에서 고개를 숙인 채 젓가락으로 김밥을 집어 먹고 있다. 머리를 뒤로 묶고 회색 니트 차림으로 음식에 집중하는 모습이 꾸밈없는 일상의 한 장면을 보여준다. 한 손에는 김밥이 담긴 종이 상자를 들고 있어 소탈한 매력이 느껴진다.마지막 사진에서 문가영은 모래사장을 걸으며 환하게 미소 짓고 있다. 두 장의 사진을 나란히 담은 게시물로, 문가영은 한쪽 팔을 뒤로 뻗은 채 옆을 바라보다가 고개를 숙이며 웃는 모습을 보여준다. 허리 라인이 드러나는 회색 의상과 어깨에 걸친 검은색 니트가 어우러져 편안하면서도 세련된 스타일을 완성했다.이를 본 팬들은 "이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 아름다워", "배우님 사랑해요", "반짝반짝 내선물", "이쁘고 이쁜 최고 이쁜 가영공주" 등의 댓글을 달았다.한편 1996년생으로 30세인 문가영은 최근 작품 속 모습과는 다른 편안한 일상을 SNS에 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 이번 게시물에는 야외에서 사진을 찍고 음료를 마시는 모습부터 김밥을 먹고 해변을 걷는 장면까지 담겼다.문가영은 드라마 '그놈은 흑염룡'과 '서초동' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔으며 현재 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr