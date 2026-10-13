사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 늘씬한 각선미가 돋보이는 가을 패션으로 근황을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을 되기 전에 가을슈즈로 쉐입이쁜 슬라우치웨스턴부츠 찾아 겟 했는데 너무 잘한 선택 같으네 하루종일 신었는데도 편하고 휘뚤마뚤 가을룩에 아무렇게나 잘 어울려버려...? 🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 옥순은 카페 앞에 서서 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 밝은 회색 니트에 짙은 카키색 미니스커트를 매치한 옥순은 검은색 웨스턴 부츠를 신고 늘씬한 각선미를 드러냈다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습에 손에 든 베이지색 겉옷이 더해져 편안하면서도 세련된 가을 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 옥순은 카페 앞 벤치에 다리를 꼬고 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 고개를 살짝 숙인 채 화면에 집중하는 자연스러운 모습으로, 넉넉한 니트와 짧은 스커트 사이로 드러난 매끈한 다리 라인이 눈길을 끈다. 종아리 부분이 자연스럽게 주름진 검은색 부츠가 스타일링의 포인트를 더한다.또 다른 사진에서 옥순은 베이지색 재킷을 걸치고 카페 출입문 앞에 서서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 한 손에는 아이스 음료를 들고 다른 손으로 빨대를 잡은 채 정면을 바라보는 모습이다. 허벅지까지 내려오는 재킷 아래로 짧은 스커트와 검은색 부츠가 어우러지며 단정하면서도 여성스러운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 옥순은 계단에 걸터앉아 두 다리를 앞으로 뻗은 모습을 가까이서 보여줬다. 회색 니트 소매 아래로 드러난 손에는 반지가 끼워져 있으며 짙은 카키색 스커트 아래로 이어지는 늘씬한 다리와 뾰족한 앞코의 검은색 부츠가 시선을 사로잡는다. 발목과 종아리 부분에 잡힌 자연스러운 주름이 부츠 특유의 디자인을 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "매력적이셔요", "날씬하셔서 소화되는 신발", "너무 예뻐", "진짜 예쁘다", "귀여우셔", "정말 예쁘네" 등의 댓글을 달았다.한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 29기에서 영수와 최종 커플이 됐으며 방송 이후 실제 연인으로 교제한 사실을 공개했다. 이후 두 사람의 결별 소식이 전해진 가운데 옥순은 SNS를 통해 여행과 패션 등 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr