“어쩜 그렇게 몰상식”…24기 옥순, 비매너 인간에 공개 저격

'나는 솔로' 24기 옥순이 누군가의 무례한 행동에 불쾌감을 드러냈다.24기 옥순은 최근 자신의 SNS에 "매너 에티켓 예의범절은 밥 말아 잡수심. 어쩜 그렇게 몰상식하냐"라는 글을 게재했다.이어 "맞을까 봐 앞에선 한마디도 못했음ㅋ. 여기다가라도 해야지"라고 덧붙였다. 상대방의 행동에 분노하면서도 직접 항의하지 못했던 상황을 털어놓은 것이다.특히 옥순은 '매너', '에티켓', '예의범절'이라는 단어를 연달아 언급하며 상대방의 행동을 강하게 비판했다. 직접 대면한 상황에서는 혹시 모를 충돌을 우려해 말을 아꼈지만, 이후 SNS를 통해 답답한 심경을 표출한 것으로 보인다.한편 24기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에 출연해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr