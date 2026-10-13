사진 = 김사랑 인스타그램

배우 김사랑이 여유로운 포즈와 늘씬한 각선미가 돋보이는 사진으로 근황을 전했다.김사랑은 최근 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김사랑은 야외에 놓인 회색 소파에 몸을 비스듬히 기대고 누워 옆쪽을 바라보고 있다. 한쪽 팔로 상체를 지탱한 채 두 다리를 길게 뻗은 자세가 자연스러우면서도 우아한 분위기를 자아낸다. 길게 늘어뜨린 검은색 머리카락과 차분한 옆모습이 어우러져 세련된 비주얼을 완성했다.특히 김사랑은 레오퍼드 패턴의 의상 위에 파란색 줄무늬가 들어간 흰색 셔츠를 느슨하게 걸쳐 눈길을 끈다. 한쪽 어깨가 드러나도록 흘러내린 셔츠 사이로 쇄골과 어깨선이 돋보이며 길게 뻗은 맨다리가 늘씬한 몸매를 강조한다. 소파에 편안하게 기대어 있으면서도 시선을 옆으로 돌린 모습에서 특유의 고혹적인 매력이 느껴진다.어스름한 푸른빛이 감도는 사진 속에서 김사랑의 옆얼굴과 자연스럽게 흘러내린 머리카락도 시선을 사로잡는다. 화려한 장식 없이 의상과 포즈만으로 청순함과 섹시함이 공존하는 분위기를 보여주고 있다.김사랑은 최근 SNS를 통해 다양한 스타일링과 근황 사진을 선보이며 팬들과 소통하고 있다. 이번 게시물에서는 레오퍼드 패턴과 스트라이프 셔츠를 함께 매치한 스타일링이 눈길을 끈다.한편 1978년생인 김사랑은 48세이며 2000년 미스코리아 진 출신 배우로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr