사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 청순하고 사랑스러운 근황을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "부쩍 여행을 떠나고 싶어지는 날 챙겨두고 싶었던 CLOTE 트래블 파우치 세트"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 순자는 흰색 소파에 다리를 접고 앉아 노란색 파우치를 살펴보고 있다. 아이보리색 니트에 밝은 베이지색 팬츠를 입은 순자는 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 파우치를 내려다보며 미소 짓고 있다. 무릎 위에 놓인 줄무늬 파우치와 화사한 색감의 소품들이 어우러져 편안하면서도 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 순자는 파란색과 노란색 줄무늬가 들어간 파우치를 머리 위에 올리고 양손으로 잡고 있다. 카메라를 향해 환하게 미소 짓는 모습이 장난스러운 매력을 더하며 넉넉한 니트 소매와 한쪽 어깨 앞으로 내려온 긴 머리카락이 부드러운 분위기를 완성한다.또 다른 사진에서 순자는 크기가 다른 파우치들을 무릎 위에 펼쳐 놓고 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 노란색 파우치를 잡고 다른 손으로 파란색 줄무늬 파우치를 들어 보이며 자연스럽게 웃고 있다. 단정하게 넘긴 머리와 은은한 메이크업이 어우러져 청순한 미모가 돋보인다.마지막 사진에서 순자는 흰색 러그 위에 앉아 펼쳐진 여행용 캐리어에 파우치를 넣고 있다. 고개를 숙인 채 양손으로 줄무늬 파우치를 정리하는 모습으로, 긴 머리카락이 어깨 앞으로 흘러내려 차분한 분위기를 자아낸다. 편안한 니트 차림으로 여행 짐을 정리하는 자연스러운 일상이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "색감너무이뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "넘 이쁜데요", "아 이뻐라", "넘 예뿌다아" 등의 댓글을 달았다.한편 순자는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 31기에서 경수와 최종 커플이 됐다. 방송 종료 후 진행된 출연자 라이브 방송에서는 두 사람이 실제로 교제 중이라는 사실이 공개돼 관심을 모았다. 다만 이번 여행 관련 게시물에는 경수가 등장하지 않았으며 구체적인 여행 일정이나 동행인에 관한 언급도 없어 광고 사진으로 보인다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr