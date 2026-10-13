배우 윤세아가 '포핸즈' 종영 직후 '로또 1등도 출근합니다'에 특별출연하며 활약을 이어갔다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

배우 윤세아가 '포핸즈' 종영 직후 '로또 1등도 출근합니다'에 특별출연하며 활약을 이어갔다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

배우 윤세아가 '포핸즈' 종영 직후 '로또 1등도 출근합니다'에 특별출연하며 활약을 이어갔다. 냉철한 기업 임원으로 변신한 그는 극 중 위기에 놓인 계약의 향방을 뒤집으며 이야기의 중심에 섰다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 9회에서 윤세아는 만토바의 MD 총괄 마르티나 역으로 등장했다. 마르티나는 홍성의 중국 시장 진출을 좌우할 계약의 결정권자로, 속내를 알 수 없는 태도로 처음부터 긴장감을 형성했다.마르티나는 계약 체결을 앞두고 홍성의 막내 직원 이지혜(하율리 분)를 의전 담당자로 지목했다. 이후 동대문 상가와 퓨전 한식당을 방문하며 이지혜의 옷차림부터 음식 취향까지 세심하게 관찰했다.옷의 디자인과 원단, 관리 상태 등을 꼼꼼히 살피는가 하면 호텔에 도착해서는 사업 관련 자료를 미리 준비하지 못한 점을 지적했다. 계속되는 요구와 날카로운 평가에 이지혜가 난처한 상황에 놓이면서 양사의 계약도 무산될 위기를 맞았다.그러나 마르티나의 행동에는 다른 의도가 숨어 있었다. 그가 확인하고 싶었던 것은 상대방이 '나쁜 말을 좋게 할 수 있는지'에 대한 태도였다. 무리한 요구에도 예의를 지키면서 자신의 입장을 분명히 밝힌 이지혜의 대응에 마르티나는 마음을 바꿨고, 결국 홍성과의 계약을 결정했다.계약이 성사된 뒤에는 예상 밖의 모습으로 웃음을 안겼다. 앞서 냉철하고 우아한 태도를 유지하던 마르티나는 편의점에서 컵라면을 먹으며 "캬"라고 감탄했다. 긴박했던 협상 장면과 대비되는 소탈한 행동으로 캐릭터에 색다른 매력을 더했다.윤세아는 절제된 표정과 여유로운 말투로 상대를 압박하는 마르티나의 성격을 표현했다. 특히 유창한 이탈리아어와 정확한 대사 전달력으로 인물의 전문성을 살렸다. 이지혜의 대응을 지켜보며 미묘하게 달라지는 표정부터 계약 이후의 편안한 모습까지 자연스럽게 소화하며 짧은 등장에도 인상을 남겼다.앞서 '포핸즈'에 출연했던 윤세아는 이번 특별출연에 이어 차기작 '각성'까지 확정했다. '각성'은 오컬트 장르의 드라마로, 윤세아가 새로운 작품에서 어떤 인물을 선보일지 관심이 쏠린다.'로또 1등도 출근합니다'는 티빙에서 전편 시청할 수 있으며, 최종회는 오는 14일 오후 9시 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr