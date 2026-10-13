사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

배우 문근영이 청순한 미모가 돋보이는 근황을 공개했다.문근영은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 밤 10시에 만나요🫶🏻우리들의발라드2 많관부Day4042💋"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문근영은 긴 검은색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 가까이 바라보고 있다. 얼굴을 화면 가득 담은 구도에서 커다란 눈과 오뚝한 콧날, 부드러운 입술 라인이 돋보인다. 은은한 분홍빛 메이크업과 작은 장식이 달린 귀걸이가 어우러져 단아하면서도 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 문근영은 차분한 표정을 짓고 있다. 양쪽으로 내려온 긴 머리카락이 얼굴을 감싸고 있으며 뒤편에서 비치는 따뜻한 조명이 부드러운 분위기를 더한다. 가까운 거리에서도 또렷하게 드러나는 이목구비와 자연스러운 표정이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 문근영은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 한쪽 귀에 걸린 작은 귀걸이와 길게 내려오는 검은색 머리카락이 청초한 매력을 돋보이게 한다. 시선과 얼굴 각도에 미묘한 변화를 주며 특유의 동안 비주얼을 보여준다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘다용", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "나이는 어디루 드시나용", "행복하고 건강하게 오래오래", "건강 잘 챙기세요" 등의 댓글을 달았다.한편 아역배우 출신인 문근영은 1987년생이며 SBS 음악 오디션 프로그램 '우리들의 발라드2'에 '탑백귀' 대표단으로 합류하며 7년 만에 고정 예능 활동을 시작했다. 전현무, 정재형, 차태현 등과 함께 참가자들의 노래를 듣고 평가하는 역할을 맡아 섬세한 감상과 진심 어린 응원을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr