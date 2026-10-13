손준호가 아내 김소현의 민낯을 본 적 없다고 밝혔다. / 사진='아침마당' 방송 화면 캡처

손준호가 아내 김소현의 민낯을 본 적 없다고 밝혔다. / 사진='아침마당' 방송 화면 캡처

배우 손준호가 아내 김소현의 민낯을 본 적 없다고 밝혔다.13일 방송된 KBS '아침마당'의 '님과 함께'에는 손준호, 이석훈, 에녹이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.결혼 16년 차인 손준호는 아내 김소현의 민낯을 본 적이 없느냐는 말에 그렇다고 인정했다. 그는 "소현 씨 얘기를 들어보니까 늘 무대에 있던 가장 아름다웠던 모습을 보고 시작했고 지금도 같이 배우로 활동하면서 무대 위의 모습을 보다가 너무 풀어진 모습을 보면 당신의 마음이 바뀔 것 같다더라"라고 이유를 전했다.손준호는 "나는 상관없다"면서도 "소현 씨 생각에 그게 깨질 것 같은 가 보다. 그래서 남편한테 좋은 모습 보여주고 싶다. 예쁜 모습만 보여주고 싶다는 마음이 커서 그렇게 한다고 하더라"고 털어놨다. 이어 "처음에는 좀 서운했다"며 "예뻐 보이기 위한 그녀의 노력들도 고맙고 좋더라"고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr