사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희가 금발 헤어스타일과 다양한 표정이 담긴 근황 사진을 공개했다.한소희는 최근 자신의 인스타그램에 "모두 감기조심💬"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한소희는 밝은 금발 헤어에 커다란 은색 헤드폰을 착용하고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 얼굴 옆으로 자연스럽게 내려온 머리카락과 회색 프린트 티셔츠가 편안한 분위기를 자아낸다. 또렷한 눈매와 은은한 핑크빛 입술이 돋보이는 가까운 구도에서 인형 같은 비주얼이 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 한소희는 푸른 하늘을 배경으로 검은색 집업 상의를 입고 한쪽 손으로 볼을 받치고 있다. 고개를 기울인 채 한쪽 눈을 감고 입술을 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끈다. 짧게 정리한 금발과 작은 귀걸이가 어우러지며 앞선 사진과는 다른 시크한 매력을 보여준다.또 다른 사진에서 한소희는 검은색 상의 차림으로 카메라를 가까이 응시하고 있다. 한 손을 귀 옆에 올린 채 커다란 눈을 강조한 모습으로, 선명한 눈매와 윤기 있는 입술이 돋보인다. 밝은 금발과 검은색 의상의 대비가 한소희의 뚜렷한 이목구비를 더욱 부각한다.이어 공개된 사진에서 한소희는 어깨까지 내려오는 금발을 자연스럽게 풀어헤친 채 아래를 바라보고 있다. 가볍게 부풀어 오른 머리카락이 얼굴을 감싸고 있으며 입술을 동그랗게 모은 표정이 귀여운 분위기를 자아낸다. 야외의 풀숲을 배경으로 한 얼굴 중심의 구도에서 한소희의 부드러운 옆모습이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 한소희는 초록색 과일 장식과 빨간색 하트 모양 초가 올려진 케이크 앞에서 두 손을 모으고 있다. 눈을 감고 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓는 모습이 담겼으며 뒤로 넘겨 묶은 금발과 밝은 색상의 어깨가 드러나는 의상이 단정한 분위기를 더한다. 촛불이 켜진 케이크를 마주한 한소희의 모습이 앞선 사진들과는 다른 따뜻한 장면을 완성했다.한편 1994년생으로 32세인 한소희는 최민식과 함께 영화 '인턴'에 출연했다. 영화 '인턴'은 패션업계에서 회사를 이끄는 선우와 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 만나 벌어지는 이야기를 담은 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr