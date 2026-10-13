박우진 두 번째 EP 미디어 쇼케이스 / 사진=파라뮤직

박우진 두 번째 EP 미디어 쇼케이스 / 사진=파라뮤직

박우진 두 번째 EP 미디어 쇼케이스 / 사진=파라뮤직

박우진 두 번째 EP 미디어 쇼케이스 / 사진=파라뮤직

그룹 워너원과 에이비식스 출신 박우진이 새 소속사에서 솔로 가수로 다시 출발한다. 두 그룹에서 쌓은 경험을 바탕으로 랩과 퍼포먼스의 강점을 전면에 내세우고, 보컬 비중을 늘려 자신의 한계에도 도전했다. 혼자서도 무대를 꽉 채우는 가수로 인정받겠다는 각오다.박우진은 13일 서울 회현동 엑스칼라에서 두 번째 EP '솔스티스'(SOLSTICE) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.'솔스티스'는 지난해 4월 발표한 싱글 '쿨 앤 핫(Cool & Hot)' 이후 약 1년 5개월 만의 신보이자, 파라뮤직 합류 후 처음 선보이는 앨범이다. 박우진은 "긴장을 안 하는 편인데도 불구하고 살짝 긴장됐다. 혼자서 쇼케이스도 처음이고, 정말 오랜 기간 이후 돌아왔는데 부담감도 있다. 더 잘하고 싶은 마음에 여러 복잡한 마음과 기분 좋은 생각이 복합적으로 든다"고 소감을 밝혔다.타이틀곡 '스태미나(STAMINA)'는 테크 하우스 장르의 곡이다. 박진감 있는 비트와 거칠게 가공된 베이스, 날카로운 신스 사운드가 특징이다. 여기에 박우진의 중저음 목소리가 더해졌다. 가사에는 한계를 넘어 끊임없이 도전하는 자신감과 패기를 담았다. 타이틀곡 녹음 과정은 순탄치 않았다. 박우진은 "타이틀곡 '스태미나'는 전체 재녹음을 2번 할 정도로 나에게 맞지 않는 곡이었다. '멘붕'(멘털 붕괴)의 녹음 현장이었다"고 털어놨다.그럼에도 타이틀곡에 담긴 메시지처럼, 박우진은 이번 앨범을 준비하며 한계를 뛰어넘고자 했다. 그는 "늘 도전하며 한계를 넘고 싶은 마음이 크다. 나로서는 소화하기 어려운 곡들이다. 보컬적 범위를 넓히고 싶고 한계에 도전하고 싶었다. 자신 있는 부분인 춤도 지금까지의 모습을 뛰어넘을 만한 게 필요하다고 생각했다"라고 말했다.첫 솔로 앨범 발매 당시와는 마음가짐부터 달라졌다. 박우진은 "첫 EP는 솔로 앨범이 아예 처음이라 걱정도 많고 기대도 너무 크고 여러 생각이 많았다. 이번에는 내가 보여줄 수 있는 것에 치중했다. 첫 솔로를 발매했던 3년 전보다 성장했다. 키는 똑같지만 조금 컸다"며 너스레를 떨었다. 그는 "이번 앨범에서만큼은 새로운 모습보단 기존의 나를 보여주고 싶었다. 스스로 가장 잘하는 것, 멋있다고 생각하는 모습을 보여주고 각인시키고자 하는 마음"이라고 말했다.앨범에는 여러 장르의 총 네 곡이 담겼다. 박우진은 랩과 퍼포먼스의 강점에 더해 보컬 비중을 늘리며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 타이틀곡을 비롯한 세 곡의 작사에 참여했고, '돌아와'에는 단독 작사와 공동 작곡으로 이름을 올렸다. 박우진은 "'뭘 좋아할지 몰라서 다 준비했다'는 말이 있지 않나. 준비 기간이 길었던 만큼 다양한 곡을 준비했다"고 말했다. 이어 "특히 '돌아와'는 이번 앨범을 만들게 된 이유다. 팬들을 생각하며 썼다"고 덧붙였다.워너원과 에이비식스 멤버로 활동한 박우진. 그는 "하나하나 꼽을 수 없을 정도로 두 그룹 활동을 통해 많은 영향을 받았다. 워너원은 짧은 활동 기간이었지만 안 해본 게 없을 정도로 다양한 경험을 했다. 그때의 경험을 바탕으로 지금 많은 것을 할 수 있게 됐다. 에이비식스 활동으로도 음악적 경험을 많이 쌓았다"라고 말했다.워너원 멤버들과도 여전히 끈끈한 관계를 유지하고 있다. 박우진은 "사실 그렇게 많은 멤버가 솔로 컴백을 응원해 주진 않았다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "어제 윤지성 형이 라디오에서 내 솔로 컴백을 언급하며 칭찬했더라. 응원과 축하 덕분에 기분이 좋았고, 역시 리더라는 생각이 들었다"라고 말했다. 이어 "남자들끼리기도 하고, 워낙 친한 멤버들이라 응원을 받는 것도 오글거린다. 마음으로 안다"라고 덧붙였다.음악 외 분야에도 관심을 보였다. 박우진은 "유튜브도 더 잘됐으면 좋겠고, 좋은 기회가 있다면 배우로서 연기 활동을 보여드리고 싶다. 평소 말도 많고 장난치는 것도 좋아해서 MC도 해보고 싶다. 축구나 야구 캐스터도 좋아하는 걸 보면서 일할 수 있다는 점에서 매력적이다. 최근 자취를 시작해서 요리를 열심히 하고 있는데, 셰프도 꿈 중 하나로 추가하겠다"라며 욕심을 내비쳤다.데뷔 10년 차에도 무대에 대한 욕심은 여전했다. 박우진은 "다리가 움직일 수 없을 때까지, 강한 안무를 할 수 있을 때까지 계속해 보자는 생각"이라며 "랩은 아직 많이 부족하다. 조금 더 트렌디하면서도 내 강점을 살릴 방법을 찾아 팬을 넘어 대중에게도 인정받을 방법을 고민 중이다"라고 말했다.박우진은 뚜렷한 목표를 안고 솔로 가수로 돌아왔다. 박우진은 "내 입으로 말하긴 조금 그렇지만 무대로 빛을 발하는 사람이기 때문에 무대 욕심이 크다. 혼자서도 무대가 비어 보이지 않고 꽉 차 보인다고 인정받고 싶다"고 말했다.이번 앨범은 박우진의 솔로 활동에 있어 전환점이 될 전망이다. 박우진은 "앨범명 '솔스티스'는 계절이 변하는 시기를 의미한다. 나에게도 변화를 주고 싶다는 마음에서 앨범명을 정하게 됐다. 이번 앨범이 나의 새로운 출발점이란 걸 보여주고 싶다"라며 눈을 반짝였다.박우진의 두 번째 EP '솔스티스'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr