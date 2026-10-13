사진 = 33기 영수 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영수가 룸메이트였던 광수와 함께한 근황을 공개하며 반가움을 자아냈다.33기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "그리운 나의 룸메이트 광수님~😊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영수는 광수와 나란히 서서 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있다. 사진 오른쪽에 자리한 영수는 흰색 꽃과 잎사귀 무늬가 돋보이는 검은색 셔츠를 입고 은은한 미소를 짓고 있다. 짧고 단정하게 정리한 헤어스타일과 편안한 표정이 어우러지며 깔끔하면서도 친근한 분위기를 풍긴다. 특히 방송 중 먹는 것을 좋아하는 영수가 살이 쏙 빠진 모습이라 눈길을 끈다.영수의 옆에 선 33기 광수는 연한 하늘색 줄무늬 셔츠를 입고 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 자연스럽게 내려온 앞머리와 차분한 표정이 눈길을 끄는 가운데, 서로 다른 스타일의 두 사람이 한 화면에 담기며 훈훈한 분위기를 자아낸다. 두 사람은 밝은 조명이 설치된 실내 통로에서 어깨를 가까이한 채 다정한 투샷을 완성했다.이를 본 팬들은 "순수한 두분의 케미", "두분 응원합니다", "이렇게 보니 너무 반갑네요", "귀여운두분", "둘 티키타카 다시 보고 싶네", "영수님 더 잘 생겨지셨음" 등의 댓글을 달았다.33기 영수는 '나는솔로' 출연 이후 인스타그램을 통해 방송 동료들과의 만남을 비롯한 근황을 전하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr