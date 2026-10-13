김재영이 30kg를 감량했다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

김재영이 30kg를 감량했다고 밝혔다./사진제공=SBS

배우 김재영이 모델 데뷔를 위해 무려 30kg의 체중을 감량했다고 밝힌다.13일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트)로 남지현, 김재영이 서강대 일대의 틈새 시간을 찾는다.김재영은 지금과는 180도 달랐던 학창 시절을 고백한다. 그는 “제가 어렸을 때 원래 뚱뚱했다. 살을 빼고 나서 모델 일을 시작했다”라고 밝힌다. 모태 비주얼인 줄 알았던 김재영이 바로 긁지 않은 복권의 당사자였던 것. 유재석은 무려 30kg 감량까지 성공했다는 김재영의 반전 과거에 놀라면서 “재영이 비주얼은 어떻게든 데뷔할 수밖에 없다”라고 부러워한다.김재영은 ‘머리끈 새총’ 게임에서 뜻밖의 재능을 발견한다. 김재영은 유재석, 유연석의 폼을 따라 몇 번 던져보더니 “오케이 바로 갑시다”라며 자신만만해한다. 그러나 막상 새총을 들자, 김재영의 신중한 조준 시간이 발목을 잡는다. 유재석은 “재영아 딱 4초만 빨리 하자”라며 차분하게 코칭하던 것도 잠시, 점점 시간이 길어지자 “재영아 좋은 말로 할 때 빨리 던져줘”라며 애원한다. 급기야 유재석은 김재영의 조준 속도를 끌어올리기 위한 1대1 스피드 과외까지 감행한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr