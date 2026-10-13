그룹 엔시티 위시 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'로 발매 하루 만에 120만 장 이상의 판매량을 기록하며 4연속 밀리언셀러에 올랐다.13일 한터차트에 따르면 엔시티 위시가 지난 12일 발매한 'I SPY'는 누적 판매량 120만 86장을 기록했다. 지난해 4월 발매한 'poppop'을 시작으로 'COLOR', 'Ode to Love'에 이어 네 앨범 연속 100만 장을 넘어섰다.'I SPY'는 한터차트와 예스24, 써클 리테일 앨범 차트에서 일간 1위를 차지했다. 수록곡 6곡 모두 멜론 TOP100과 HOT100, 벅스 실시간 차트에 진입했다.해외에서도 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 전체 및 EP 부문 1위에 올랐으며, 판매액 25만 위안을 돌파해 골드 앨범 인증을 받았다. 텐센트뮤직 통합 K팝 차트와 일본 AWA 실시간 급상승 차트에서도 정상을 차지했다.엔시티 위시의 'I SPY'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr