배우 유영재가 신생 매니지먼트사 빅스테이지컴퍼니와 전속 계약을 체결했다./

배우 유영재가 신생 매니지먼트사 빅스테이지컴퍼니와 손잡았다.13일 빅스테이지컴퍼니 측은 유영재와 전속계약 소식을 알리며 "탄탄한 연기력과 음악적 역량을 두루 갖춘 다재다능한 배우다. 그동안 다양한 무대와 작품에서 보여준 가능성을 바탕으로 장르에 국한되지 않고 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.이어 “배우로서 한 단계 더 성장할 수 있도록 든든한 파트너가 되겠다. 유영재의 활동에 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.2012년 보이그룹 B.A.P로 데뷔한 유영재는 음악 활동을 비롯해 예능, 광고, MC 등 다양한 분야에서 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 영역을 넓힌 유영재는 드라마 ‘99억의 여자’, ‘철인왕후’, ‘경찰수업’, ‘아름다운 우리 여름’ 등을 비롯해 영화 ‘싱어송’에 출연하며 배우로서 입지를 넓혀왔다.이어 뮤지컬 ‘부치하난’, ‘사랑의 불시착’, ‘드림하이 시즌3 리부트’ 등 무대에 꾸준히 출연하며 다채로운 캐릭터로 뮤지컬 배우로도 활약 중이다.유영재는 오는 18일(일) 가빈 아트홀에서 ‘2026 YOO YOUNG JAE FAN MEETING ‘영재출몰지역’’을 개최, 팬들과 더욱 가까이에서 호흡하며 특별한 추억을 선사할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr