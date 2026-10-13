함소원이 딸 혜정 양의 헤어스타일을 지적하는 누리꾼에게 답했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 함소원이 딸 혜정 양의 헤어스타일을 지적하는 누리꾼에게 직접 답했다.함소원은 최근 자신의 SNS에 딸 혜정 양과 전남편 진화의 모습이 담긴 영상을 공개했다. 그는 혜정 양이 한자 급수시험에서 좋은 성적을 거두자 진화가 딸을 만나러 왔다고 설명했다.평범한 일상을 공개한 게시물이었지만 한 누리꾼은 혜정 양의 머리 모양을 언급했다. 그는 "여자아이인데 머리도 예쁘게 묶어주고 머리띠라도 해주면 좋겠다"며 아쉬움을 나타냈다. 이어 아이의 모습이 영상으로 계속 남는 만큼 나중에 딸이 원망할 수도 있다는 우려를 표현했다.이에 함소원은 직접 댓글을 달며 딸이 머리 묶는 것을 싫어한다고 설명했다. 그는 자신 역시 머리를 묶으면 이마가 당겨 아프다며 딸의 마음을 이해한다고 밝혔다. 이어 "그냥 너 편한 대로 해라"라며 헤어스타일에 관한 딸의 선택을 존중하고 있다고 덧붙였다.함소원은 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 결혼해 같은 해 딸 혜정 양을 품에 안았다. 2022년 이혼한 뒤에도 전남편과의 교류를 이어오고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr