가수 겸 배우 유이가 탄탄한 몸매를 보이고 있다. / 사진=유이 SNS

사진=유이 SNS

그룹 애프터스쿨 출신 유이가 운동으로 만든 탄탄한 몸매를 과시했다.유이는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘이라니..."라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 유이가 헬스장에서 체력을 다지고 있는 모습. 특히 아이돌 활동 시절 '꿀벅지'로 불렸던 그는 허벅지뿐만 아니라 복부와 팔, 어깨까지 쫙 갈라진 근육질 몸매를 보여줘 눈길을 끌었다.한편 유이는 1988년생으로 올해 39세다. 2009년 가수로 데뷔해 다음달 배우로도 발을 넓혔다. tvN 예능 '무쇠소녀단' 시리즈로 주목받았으며, SBS 드라마 '풀카운트'로 시청자들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr