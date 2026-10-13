김대호와 양세찬이 밀양에서 양봉에 도전한다. / 사진제공=MBC

김대호와 양세찬이 밀양에서 양봉에 도전한다. / 사진제공=MBC

'구해줘! 홈즈' 김대호와 양세찬이 밀양에서 양봉에 도전한다.오는 15일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 김대호와 양세찬이 경남 밀양으로 임장을 떠난다. 밀양은 경상도 주요 도시와 가까우면서도 산과 계곡 등 자연환경을 갖춰 전원생활을 원하는 사람들이 찾는 지역이다. 자연인 김대호와 도시 남자 양세찬은 서로 다른 시선으로 밀양의 주택들을 살펴본다.두 사람이 방문한 첫 번째 집은 밀양시 청도면에 있는 전원주택이다. 마당에는 키위 덩굴을 비롯해 석류, 머루 등 여러 과실수가 심어져 있다. 연못에는 잉어와 철갑상어도 살고 있다. 이를 본 주우재는 "마치 농장 타이쿤 게임을 연상시킨다"고 말한다. 집 내부는 시골 할머니·할아버지 댁을 떠올리게 하는 소박한 인테리어로 꾸며져 있다.특히 이 집에는 양봉장까지 마련돼 있다. 방송에서 양봉장이 기본 옵션으로 소개되는 것은 이번이 처음이다. 집주인은 새 주인에게 양봉 기술도 직접 알려줄 예정이라고 한다.김대호와 양세찬은 집주인을 따라 벌통을 살펴본다. 평소 벌을 무서워하는 양세찬은 꿀벌이 가까이 오자 겁먹은 모습을 보인다. 이후 두 사람은 집주인이 직접 채취한 밤꿀과 아카시아꿀을 맛본다. 꿀을 먹은 뒤 한껏 들뜬 두 사람은 다음 장소로 이동한다.이들이 이어서 찾은 곳은 밀양에서 열린 '외계인 대축제'다. 김대호와 양세찬은 얼굴에 페이스 페인팅을 하고 외계인으로 변신한다. 양세찬은 "꿀에 취해서 할 수 있었다"며 앞서 먹은 꿀 덕분에 축제를 즐길 수 있었다고 농담한다.'구해줘! 홈즈'는 매주 목요일 15일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr