송은이가 '거장항준'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'거장항준'이 15일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

방송인 송은이가 영화감독 장항준에게 말조심을 당부해 웃음을 안긴다.오는 15일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '거장항준'에서는 배우 유재명과 이선빈이 첫 번째 게스트로 출연해 장항준과 이야기를 나눈다.'거장항준'은 장항준이 자신의 이야기를 담은 영화에 출연할 배우들을 찾는다는 설정으로 진행되는 토크쇼다. 장항준을 비롯해 송은이, 김풍이 출연하며 배우들과 오디션 형식으로 대화를 나눈다.이날 유재명은 "제가 최초로 고백하는데 제 꿈이 영화감독"이라고 밝힌다. 이어 "장항준 때문에 내 꿈을 깨달았다"며 장항준을 언급하자 김풍은 "장항준도 하는데 나라고 못 할 소냐? 이런 마음인 거냐?"라고 농담을 건넨다.이에 장항준은 "유재명이 감독이 안 돼서 다행이다. 경쟁자만 늘어날 뻔했다"고 받아친다. 유재명은 장항준을 세계적인 영화감독 마틴 스코세이지와 비교하며 칭찬을 이어가고, 장항준 역시 만족스러운 반응을 보인다.제작사 대표인 송은이도 장항준을 향한 발언을 이어간다. 그는 "장항준 차기작은 칸과 아카데미 노려"라며 향후 작품에 대한 목표를 밝히면서도 "하지만 장항준은 말 조심해야 해"라고 경고한다. 이어 송은이는 유재명의 칭찬에 들뜬 장항준의 태도를 지적하며 웃음을 더할 예정이다.'거장항준'은 15일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr